Po raz pierwszy w historii NASA pokazała zdjęcia magazynu marsjańskich próbek, który powstał na Czerwonej Planecie. To 10 pojemników (przypominających trochę świece samochodowe), w których są zebrane przez łazik skały, a także próbka marsjańskiej atmosfery. Magazyn zaczął powstawać 21 grudnia 2022, bo tego dnia łazik upuścił pierwszy pojemnik z próbkami na powierzchnię Marsa. Magazyn mieści się na terenie wygasłego krateru Jezero na obszarze, który został nazwany Three Forks (tłum. - Trzy Widelce). Każdy pojemnik ma własną nazwę. Na zdjęciu udostępnionym przez NASA widać wyraźnie, że najbliżej łazika znajduje się pojemnik "Amalik", a najdalej - w odległości ok. 60 metrów - pojemniki "Mageik" i "Malay".

Zdjęcie Każdy z 10 pojemników ma własną nazwę - wszystkie znajdują się w promieniu ok. 60 metrów od łazika / NASA

Próbki marsjańskich skał przylecą na Ziemię

Pojemników jest dziesięć. Osiem zawiera skruszone próbki skał i marsjańskiej gleby, natomiast jeden próbkę marsjańskiej atmosfery. Kolejny pojemnik pełni rolę "świadka", czyli punktu orientacyjnego dla przyszłej misji marsjańskiej Mars Sample Return, organizowanej wspólnie przez NASA i Europejską Agencję Kosmiczną ESA. Celem misji będzie zabranie pojemników z Marsa i dostarczenie ich na Ziemię.

Zdjęcie Każdy pojemnik z próbkami z Marsa został położony w takim miejscu, aby mogła go znaleźć następna marsjańska misja / NASA

Misja rozpocznie się startem rakiety z kolejnym marsjańskim łazikiem w 2027, który powierzchnię Czerwonej Planety osiągnie w 2028. Po wylądowaniu pojazd NASA i ESA ma podjechać do marsjańskiego łazika Perseverance i odebrać od niego próbki, które on trzyma w swoim wnętrzu. Pojemniki trafią do małej rakiety, która wyniesie je na marsjańską orbitę. Stamtąd odbierze je orbiter marsjański, który wyruszu w podróż w kierunku Ziemi. Pierwsze w historii próbki skał z Marsa powinny trafić na Ziemię w 2033 roku.

Magazyn na Marsie? Ma to sens

I tak dochodzimy do sensu budowy magazynu na Marsie. NASA uznała, że istnieje ryzyko, że po kilku latach łazik Perseverance może mieć awarię i po przylocie pojazdu z misji Mars Sample Return ich odbiór z łazika okaże się niemożliwy. Aby się przed tym zabezpieczyć, NASA postanowiła stworzyć magazyn próbek "na wszelki wypadek".

Gdyby coś poszło źle, to nowy łazik po prostu odszuka miejsca, w których zostały porzucone pojemniki, zbierze je z powierzchni Marsa i wystrzeli na orbitę. Magazyn marsjański pełni jedynie rolę rezerwową, bo główny zestaw próbek znajduje się cały czas na pokładzie łazika Perseverance.