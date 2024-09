Osoby cierpiące na katar sienny mogą z pewnością potwierdzić, że jest on uciążliwą dolegliwością. Ale żeby od razu powodował wyginięcie całego gatunku? Tak śmiałe twierdzenie zostało opublikowane we wrześniowym numerze czasopisma naukowego Earth History and Biodiversity.

Jak katar mógł przyczynić się do wymarcia mamuta?

Większość mamutów zginęła po zakończeniu epoki lodowcowej, około 10 tys. lat temu, kiedy to wraz z ocieplającym się klimatem globalny ekosystem przeszedł radykalną przemianę. Poszczególne, odizolowane populacje przetrwały jeszcze następne 6 tysięcy lat.

Międzynarodowy zespół naukowców w nowym badaniu wysuwa tezę, że wzrost ilości pyłków związany z intensywnym rozwojem roślin mógł mieć istotny wpływ alergiczny na część zwierząt, ograniczając ich zdolność wyczuwania zapachów. Choć w pierwszej chwili może się to wydawać dość zabawne, w rzeczywistości zatkane śluzem nosy mogłyby w istotnym stopniu ograniczać zdolność mamutów do wyczuwania partnerów do rozrodu. W efekcie mogło to spowodować zmniejszanie się liczby populacji i doprowadzić ostatecznie do zagłady gatunku.

Zmniejszenie populacji niektórych gatunków zwierząt może być związane z mechanizmami, które naruszają wrażliwość zapachów i w konsekwencji determinują spadek prawdopodobieństwa znalezienia partnera seksualnego w okresie godowym. Mechanizmy te mogą być spowodowane alergiami na pyłki, toksynami roślinnymi lub metabolitami roślinnymi. Piszą autorzy badania w artykule

Jakie są dowody na zagładę mamutów z powodu kataru?

W trakcie prowadzonych badań udało się pozyskać zamrożone tkanki prehistorycznych zwierząt, w tym mamuta włochatego, lwa jaskiniowego, nosorożca włochatego, bizona i konia. Z nich pobrano białka powiązane z układem odpornościowym.

Zwrócili szczególną uwagę na fragmenty immunoglobuliny (przeciwciał), które mogły być związane z reakcją alergiczną. Co więcej, badania te są zgodne z wcześniejszymi odkryciami we wnętrzach tych ogromnych ssaków. Wówczas znaleziono wskazówki dotyczące życia roślinnego, takiego jak Oxytropis sordida i Huperzia, które powodują reakcję alergiczną u wielu ssaków.

Oprócz poszukiwania partnerów osłabiony węch mógł mieć istotny wpływ na zdolność zdobywania pożywienia, migracji i unikania drapieżników. Warto dodać, że nowe odkrycie nie stoi w sprzeczności ze znanymi wyjaśnieniami dotyczącymi wyginięcia mamutów, jak nadmierne polowania przez ludzi, choroby czy kazirodztwo. Najprawdopodobniej była to cała seria zdarzeń, która doprowadziła do zagłady gatunku.