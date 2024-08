Mastodonty to duże zwierzęta, które żyły na Ziemi jeszcze około 9-10 tys. lat temu, ale niestety wyginęły. Krewni mamutów zostali wytępieni przez ludzi. Naukowcy znaleźli ciekawe znalezisko w postaci szczątek sprzed kilkunastu tys. lat, które mogą ujawnić cenne informacje na temat wyginięcia tych ssaków.

Mastodont sprzed 13,6 tys. lat znaleziony w Iowa

W stanie Iowa udało się odkryć szczątki mastodonta, którego wiek oszacowano na około 13,6 tys. lat. Sam proces nie był łatwy. Lokalna społeczność oraz naukowcy potrzebowali na wydobycie pozostałości zwierzęcia 12 dni. Z pewnością się jednak opłaciło.

To pierwszy dobrze zachowany mastodont (głównie czaszka), który został wykopany w stanie Iowa. czytamy w poście naukowców na Facebooku

Odkopanie dobrze zachowanej czaszki nie było proste. Szczątki znajdowały się w błocie koryta potoku. Wcześniej, bo już w 2022 r., pewien człowiek zgłosił do Office of the State Archaeologist znalezienie wielkiej nogi zwierzęcia.

Ponadto w okolicy znaleziono również ząb młodego mastodonta. To pozwala sugerować, że w tym miejscu mogą występować jeszcze inne szczątki tych zwierząt.

Naukowcy chcą poznać przyczynę wyginięcia mastodontów

Badacze twierdzą, że to bardzo cenne znalezisko paleontologiczne. Nie tylko z racji dobrego stanu zmarłego zwierzęcia. Naukowcy wierzą, że w ten sposób uda im się udzielić pewnych odpowiedzi na pytania związane z wymarciem mastodontów.

Naprawdę mamy nadzieję znaleźć dowody na interakcję człowieka z tym stworzeniem — być może groty pocisków i noże, których używano do zabicia zwierzęcia i wstępnego rozbioru. mówi naukowiec stanowy John Doershuk

Pewne ślady udało się znaleźć na kościach. Według wstępnych ocen mogą to być pozostałości po nacięciach wykonanych narzędziem. Ostatniego znanego mastodonta znaleziono w torfie w pobliżu Pleasant Lake w stanie Michigan. Jego wiek oszacowano na około 10,5 tys. lat. W tym przypadku doszukano się śladów polowania i rzezi.

Mastodonty nie były jak mamuty

Mastodonty przypominały mamuty, ale były to inne zwierzęta. W przeciwieństwie do swoich krewnych nie zamieszkiwały równin, a lasy. Ich uzębienie było przystosowane do mielenia drzew oraz krzewów. W cieplejszych okresach zwierzęta przemierzały Alaskę.

Jednak wyginięcie mastodontów nie jest przypisywane wyłącznie polującym na nie ludziom. Wpływ na to miały również zmiany klimatu oraz prawdopodobnie pandemia choroby.

