Sri Lanka znajduje się na południowym krańcu Subkontynentu Indyjskiego, oddzielona jest archipelagiem atolowych wysepek i mielizn zwanych Mostem Adama. Prawie pewnym jest, że w czasach zlodowaceń mogła być to mierzeja łącząca ją z lądem.

Ma kształt kropli lub łzy. Stąd potoczna poetycka nazwa Łzy Indii.



Ukształtowanie terenu jest dość banalne. Niziny wzdłuż wybrzeży, wyżyny wkład, a góry w samym środku kraju i wyspy. Jak wysokie?



Najwyższym szczytem Sri Lanki jest Pidurutalagala. Wznosi się na wysokość 2524 m n.p.m. Czyli tylko 25 metrów więcej niż mają polskie Rysy. Góra jest jednak niedostępna, ponieważ w całości należy do wojska. Będąc w Nuwara Elija i wędrując pośród plantacji herbaty oglądałem jedynie... militarną bazę i nadajnik na szczycie.

Reklama

Skoro wyspa, to dziś wyjątkowo nie będziemy sobie wymieniać granic. Przez morze graniczy ona jednak z Indiami, ale też Malediwami na wschodzie.

Leży w strefie klimatów tropikalnych. Przy czym jej wschodnia część jest bardziej sucha, sawannowa, a południowo-zachodnia częściej łapie deszcz i monsuny. Najdłuższa rzeka kraju ma zaledwie 335 km. Mahaweli Ganga.

Bezkrwawe Safari na Sri Lance?

Można! W niektórych rezerwatach i parkach narodowych żyją całkiem pokaźne stada słoni. Natomiast ja do dziś na samo wspomnienie, że prawie nadepnąłem takiego ponad metrowego warana w Kandy, mam gęsią skórkę.

Sri Lanka może i jest mała w stosunku do samych potężnych Indii, ale to nie jest mały kraj. Ma 65,6 tys. km 2, czyli tyle, ile dwa nasze największe województwa razem wzięte. Wielkopolskie i Mazowieckie.

To lokuje ją około 120. miejsca w skali świata. Co bardzo ciekawe, idealnie pomiędzy Litwą i Łotwą oraz Gruzją. Łotwa ma 64.6 tys. km 2, a Gruzja 69,7...



Ludność Sri Lanki to liczba łatwa do zapamiętania - 22,2 mln mieszkańców. Co umieszcza ją pomiędzy Burkiną Faso 21,5, a Republiką Chińską (Tajwanem) 23,4 mln.

Struktura etniczna jest jednak jedną z najbardziej ważkich i ważnych w Azji. Bo mocno odcisnęła piętno na historii kraju. Mamy więc Syngalezów, którzy stanowią około 80 proc. społeczeństwa i wyznają dominujący Buddyzm. Pozostałe narodowości to Tamilowie i Arabowie.

Natomiast w strukturze religijnej też dominuje Buddyzm, ale nie tak mocno. 67 proc. społeczeństwa musi dzielić wykres z wyznawcami hinduizmu i chrześcijaństwa (po 10 procent) oraz islamu (około 10 procent), głównie na północy.



Największym miastem jest Kolombo. Ale co ciekawe to nie stolica kraju, co często jest motywem pomyłek geograficznych. Jest nią Sri Dźajawardanapura Kotte, zaledwie na 6. miejscu w kraju. Aczkolwiek jest częścią milionowej aglomeracji Kolombo.

Więcej ciekawostek. Nie tylko geograficznych zobaczycie w kolejnym odcinku wideo:



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Motyl i Globus: Geografia w 10 minut. Ciekawostki o Sri Lance INTERIA.PL

Marcin Nowak jest geografem, dziennikarzem i autorem filmów dokumentalnych o architekturze. Prowadził zajęcia ze studentami na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.