Dziś w kilka chwil przedstawię Wam 5 ciekawostek o kraju, który był pierwszym dalekim krajem do którego poleciałem w życiu. Pierwszym w którym zobaczyłem Ocean Spokojny (i Atlantycki też).

Gwatemala a właściwie Republika Gwatemali znajduje się w Ameryce Środkowej graniczy z czterema krajami: Meksykiem, Belize i Salwadorem.



Pewnie zastanawiacie się dlaczego granica z Belize na mapach pokazywana jest przerywaną linią? Otóż Gwatemala tej granicy oficjalnie nie uznaje. Wszystko sięga czasów od 1494 , federacji Ameryki Środkowej oraz, gdy Belize było Brytyjskim Hondurasem a jego spuścizna miała trafić pod Gwatemalę. Tzn. wg Gwatemali.

Broń na fladze i konflikt z Belize

W roku 1975 było nawet blisko wojny z Wielką Brytanią. Spór toczy się wciąż, ale podobno w czerwcu rozstrzygnie go Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości



Dlatego Gwatemala taka agresywna? Może. Może też dlatego, że Gwatemala należy do prestiżowego grona, które mają broń na fladze, a jednocześnie pokojowe pionowe niebieskie pasy na fladze.

Z drugiej strony w przypadku krajów Mezoameryki nie jest to nic wyjątkowego. Południe nad Pacyfikiem jest nizinne, północ jest nizinna i bardzo lesista. To tu w dżungli odkryto ruiny najpotężniejszego miasta Majów - Tikal. Ale środek kraju to wysokie góry Sierra Madre i wulkany (jest ich ponad niektóre czynne jak np. Acatenango) i niektóre przekraczają 3500 a nawet 4000 metrów. Taki Tajumulco ma 4220. Tu znajduje się uważane za jedno z najpiękniejszych na świecie jezior - Atitlan (potwierdzam, jest przecudnie położone).



Sami więc widzicie, że przewyższenia między dwoma punktami w tym całkiem niewielkim kraju są imponujące. nie sprzyja to więc ani rozwojowi transportu kolejowego. Ani ciśnieniowcom.

“Wysoka" stolica i wysoki... procent współczesnych Majów

Gwatemala jest krajem średniej wielkości w skali Ameryk. Numerem 3 w Ameryce Środkowej ma powierzchnię lądową 109. km2 co lokuje ją na 96 miejscu pomiędzy Islandią ze 103 km2 a całkiem nieodległą w sumie Kubą ze 110 tys. km2.

Stolicą jest Guatemala City z około milionem mieszkańców, leżąca na wysokości 1500 metrów npm. Jest na 15. miejscu najwyżej położonych stolic. Tu również Gwatemala trafia do wyjątkowego grona krajów, których stolice mają te same nazwy. Niedaleko leży przecież Meksyk i Panama.

Jeśli chodzi o ludność kraj ten zamieszkuje 17,9 mln mieszkańców. Przyrost naturalny jest wyraźny, dodatni. Ale ponad 1,2 mln Gwatemalczyków mieszka poza krajem. W tym ponad 1 mln w USA. Pojęcie Gwatemalczyka jest względne i administracyjne, gdyż...



W kraju jest specyficzny podział na Latynosów i metysów, głównie pochodzenia europejskiego, którzy stanowią 59% społeczeństwa i Majów. Tak, potomków pierwotnych mieszkańców tych ziem, w postaci ludów majańskich, którzy stanowią aż 41% społeczeństwa. O tym więcej m.in. w materiale wideo, do zobaczenia którego serdecznie zachęcamy.



