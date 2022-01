Najsilniejszy wiatr w Polsce. Co się stało na Śnieżce 32 lata temu?

Położenie Polski wpływa na to, że często dochodzi na jej terenie do zderzenia się różnych mas powietrza pochodzenia zwrotnikowego, arktycznego lub polarno-morskiego. W chłodnej porze roku duże różnice ciśnienia powodują olbrzymie wichury. Niemal każdej zimy nad Polską przemieszczają się głębokie niże baryczne. Od niedzieli 16 stycznia obowiązuje ostrzeżenie o silnym wietrze i przechodzącym froncie chłodnym. Prognozowana prędkość wiatru nie będzie jednak rekordowa. Z najsilniejszymi podmuchami wiatru spotyka się co roku Śnieżka w Karkonoszach. 9 marca 1990 roku odnotowano tam najsilniejszy wiatr w historii Polski. Co się stało 32 lata temu?