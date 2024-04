Największe miasto świata. Jest większe od Polski!

Spis treści: 01 Największe miasto? To zależy

Największy kraj, najdłuższa rzeka, najwyższa góra - dziś bez trudu wykazujemy, które miejsce lub zjawisko jest "naj" pod danym względem. Jako ludzie mamy szereg narzędzi do tego, aby mierzyć i określać otaczający nas świat. A mimo tego są rzeczy, których tak dokładnie zmierzyć się nie da. Lub po prostu z uwagi na pewne czynniki straszliwie trudno jest uszeregować je w zamkniętym rankingu. Przykładem takich trudnych łamigłówek dla miłośników statystyk są miasta.

Bo czym jest miasto, każdy z grubsza wie. Ot, jednostka stanowiąca osadę ludzką z relatywnie gęstą zabudową, będąca jednolitą całością i wchodząca w skład państwa. Okazuje się jednak, że zależnie od państwa, pojęcie "miasta" może dotyczyć czegoś innego. Zwłaszcza gdy chcemy określić jego powierzchnię. No bo w jednym miejscu miastem będzie bardzo ściśle wydzielony obszar, w innym w jego skład wejdzie cała jednostka administracyjna, np. gmina. A są przecież miejsca, w których takie obszary są rozdęte do granic możliwości.

W takim razie gdzie jest największe miasto świata? Jeżeli można wziąć pod uwagę gminy, to pora udać się na północ.

To tam znajdziemy Grenlandię, czyli największą wyspę świata. W przeciwieństwie do innych, pokroju Borneo, nie cechuje jej ani wysoka liczba ludności, ani też bogaty kompleks zespołów miejskich. Miasta i owszem, znajdują się tam, jednak pod względem liczby ludności daleki im do nawet średniej wielkości miejscowości powiatowych w Polsce. Stolica wyspy to Nuuk, w którym mieszka zaledwie 15 tysięcy mieszkańców. To mniej więcej tyle samo, ile w Przeworsku czy Solcu Kujawskim.

Czy taka miejscowość może być największym miastem świata? Nie, ale jest nim Sermersooq. To grenlandzkie miasto, a w zasadzie gmina jest największa na świecie. Ma powierzchnię 531 900 kilometrów kwadratowych i powstała z powodu połączenia kilku mniejszych gmin na wyspie. Jak widać, jednostka administracyjna jest naprawdę ogromna, jeżeli porównamy ją choćby do państw.

Sermersooq jest większe od Polski, ale nie tylko. Grenlandzka gmina bije na kilometry kwadratowe m.in. również Szwecję, Hiszpanię czy nawet Tajlandię. Gdyby było to suwerenne i niepodległe państwo, to zajmowałoby 49. miejsce na świecie, zajmując miejsce Jemenu. Rzućmy okiem na mapę:

Sermersooq to gmina - największa na świecie, a według rankingu World Population Review największe miasto świata. Ostatecznie jednak pozycja numer 1. będzie się różnić zależnie od tego, jakie kryteria przyjmiemy. Całkiem ciekawą i dość szczegółową perpsektywę zaproponował ONZ w rankingu z 2018 roku. Wówczas brano pod uwagę miasta, które przekroczyły liczbę 5 milionów mieszkańców. Ranking wygląda inaczej zależnie od tego, które z 3 kryteriów powierzchni weźmiemy pod uwagę.

Stąd też mamy miasto właściwe - w tym wypadku największe miasto świata to chińskie Chongqing z powierzchnią 82 403 kilometry. Następne kryterium to teren zurbanizowany. W tym wypadku wygrywa Nowy Jork z powierzchnią 12 093 kilometry kwadratowych. Ostatnia opcja to obszar metropolitalny, gdzie bezwzględnym numerem 1. jest... Dallas w Teksasie (22 463 kilometry kwadratowych).

