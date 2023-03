Naukowcy: Dzieci wychowywane przez pary jednopłciowe nie mają upośledzeń rozwojowych

W tym najnowszym przeanalizowano 34 badania opublikowane w latach 1989-2022 w krajach, w których małżeństwa osób tej samej płci były legalne, w celu zidentyfikowania różnic między rodzinami LGBT i heteroseksualnymi rodzicami w odniesieniu do głównych tzw. wyników rodzinnych, takich jak: przystosowanie psychiczne dzieci, zdrowie fizyczne, rola płciowa zachowanie, tożsamość płciowa i orientacja seksualna oraz wyniki w nauce.



Zbiorcza analiza danych wyników wykazała, że większość wyników rodzinnych była podobna w rodzinach heteroseksualnych i jednopłciowych - ba, w niektórych przypadkach dzieci wychowywane przez rodziców LGBT, zwłaszcza dzieci w wieku przedszkolnym, radziły sobie lepiej i wykazywały lepsze przystosowanie psychiczne niż dzieci wychowywane przez rodziców heteroseksualnych.

Dorastanie z rodzicami należącymi do mniejszości seksualnych może przynosić dzieciom pewne korzyści. Opisano je jako bardziej tolerancyjne wobec różnorodności i bardziej opiekuńcze wobec młodszych dzieci niż dzieci rodziców heteroseksualnych stwierdzili naukowcy.

Przegląd wykazał też, że rodzice jednopłciowi są równi rodzicom heteroseksualnym pod względem zadowolenia ze związku, zdrowia psychicznego, stresu rodzicielskiego i funkcjonowania rodziny, a jedyne zidentyfikowane czynniki ryzyka to w ich przypadku doświadczanie stygmatyzacji i dyskryminacji wynikające z braku wsparcia społecznego oraz wspólne zamieszkanie zamiast związku małżeńskiego.



Naukowcy wskazują wprawdzie, że dzieci z rodzin jednopłciowych rzadziej identyfikują się jako heteroseksualne, ale ich zdaniem wynika to z faktu, że rodzice LGBT kładą mniejszy nacisk na tradycyjne role płciowe i nie powielają płciowych stereotypów, co może przynieść dzieciom wiele korzyści, m.in. zwiększyć ich zdolność do odniesienia sukcesu i rozwoju na różnych polach. Zdaniem badaczy wniosek z ich pracy powinien być jeden, dzieci z rodzin mniejszości seksualnych nie są w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z dziećmi heteroseksualnych rodziców, a wszystkie rodziny powinny otrzymać takie same wsparcie:

Jednym z wkładów tego przeglądu jest uznanie, że orientacja seksualna rodziców nie jest sama w sobie ważnym wyznacznikiem rozwoju dzieci. Decydenci, praktycy i opinia publiczna muszą współpracować, aby poprawić wyniki rodzin, niezależnie od orientacji seksualnej.