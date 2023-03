Nauka na Dzień Kobiet. Równouprawnienie wydłuża życie obu płci

Równouprawnienie płci dobre dla zdrowia kobiet, jak i mężczyzn

Równouprawnienie płci zmieniają ogromną część naszego życia. Jak zaznaczają autorzy badań zrównanie pozycji i znaczenia kobiet w wielu ważnych dziedzinach wpływa na czynniki, które determinują nasze zdrowie i długość życia.

Wiele czynników decydujących o długości życia — takich jak warunki pracy i życia, narażenie na zanieczyszczenie środowiska, dostęp do opieki zdrowotnej, edukacja, dochody i wsparcie społeczne — jest uwarunkowanych różnicami między płciami na całym świecie dr Cat Pinho-Gomes, główna autorka badań, w oświadczeniu George Institute for Global Health

Naukowcy George Institute for Global Health użyli do swoich badań zmodyfikowany globalny indeks luki między płciami (mGGGI), przekładając go na 156 krajów w latach 2010-2021. Jego wzrost określa rozwój równouprawnienia kobiet w czterech wymiarach: szkolnictwa, pozycji politycznej, uczestnictwa ekonomicznego oraz zdrowia i przeżycia. Ten ostatni został wykluczony z badań.

Sumarycznie w 2021 roku wzrost indeksu mGGGI o 10% wpływał na wydłużanie życia u kobiet o 4,3 miesiąca zaś u mężczyzn o 3,5 miesiąca. Szczególny wpływ na długość życia miało wprowadzanie polityki równouprawnienia w szkolnictwie. Według nich wynika to z podnoszenia ogólnej świadomości nt. zdrowego życia, pomagając zarówno kobietom, jak i mężczyznom lepiej dbać o swoje zdrowie, przy umożliwianiu równej opieki medycznej.

Nawet w krajach o wysokim dochodzie — gdzie w ostatnich latach dokonano znacznego postępu w zakresie walki z nierównością płci — inwestowanie w równouprawnienie może nadal korzystnie wpływać na średnią długość życia, zwłaszcza w przypadku mężczyzn dr Cat Pinho-Gomes w oświadczeniu George Institute for Global Health

Zdjęcie Autorzy badań zaznaczają, że wyniki dla krajów były różne i wyróżniały się wpływy m.in. ogólnego rozwoju gospodarczego. Niemniej w każdym państwie, które odnotowało znaczący rozwój polityki równouprawnienia widoczna, była jej korelacja z wydłużaniem się życia

Ważne przypomnienie na Dzień Kobiet

Naukowcy wskazują, że to nie pierwszy przypadek, gdy nauka zauważa korelację z wprowadzaniem równości płci a zwiększaniem się długości życia. Jeszcze rok temu podobne wyniki zauważyli w swoich badaniach tylko na terenie państw Unii Europejskiej. Przez wiele lat istniały także badania nad różnicami w sposobie leczenia kobiet i mężczyzn.

Nowe badania są jednak dowodem na to, że równouprawnienie płci wspierając kobiety, wspiera całe społeczeństwo. Ich autorzy podkreślają, że praca ta nie powinna być tylko ciekawostką na tegoroczny Dzień Kobiet, a realnym bodźcem do dalszej walki z nierównościami.

W tym Międzynarodowym Dniu Kobiet nie zapominajmy, że dowody wskazują na to, że zwiększenie reprezentacji kobiet w wielu sektorach przyczynia się do tego, że społeczeństwa stają się bogatsze, a tym samym zdrowsze dla wszystkich dr Cat Pinho-Gomes w oświadczeniu George Institute for Global Health

