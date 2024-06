Naukowcy: Dzieci z nadwagą mniej inteligentne i bardziej narażone na depresję

Naukowcy zaznaczają jednak, że ich badanie nie pozwala wskazać konkretnego związku przyczynowo-skutkowego, więc nie wiadomo, czy to zła dieta zaszkodziła rozwojowi mózgu, czy też może niedostatecznie rozwinięty mózg spowodował nadmierne objadanie się. Niemniej eksperci od dawna ostrzegają, że środowisko łączące niezdrową dietę z coraz bardziej siedzącym trybem życia, powoduje problemy w rozwoju dzieci. Wcześniejsze badania sugerowały również, że BMI jest powiązany ze zmianami w rozwoju kory przedczołowej mózgu.

Szybkie przyjemności

W swojej publikacji naukowcy zaznaczają, że ich odkrycia podkreślają "znaczenie zdrowia poznawczego i psychicznego" dla przyrostu masy ciała. Podkreślają też, że eksperci od dawna ostrzegali, że zmiany w diecie dzieci i brak aktywności fizycznej wywołały "burzę doskonałą" utrudniającą ich rozwój. W związku z tym wezwali także klinicystów do monitorowania dzieci z nadwagą lub otyłością "pod kątem nasilonych problemów depresyjnych". Ich zdaniem przyszłe badania mogłyby zaś zbadać, dlaczego tak się dzieje i dlaczego niektóre osoby mają problem z przestrzeganiem zdrowej diety lub stylu życia.



Bo jak wyjaśnia prof. Iain Buchan, ekspert ds. zdrowia publicznego z Uniwersytetu w Liverpoolu, w wypowiedzi dla powiedział MailOnline, jeśli spojrzymy na zmiany w naszym bilansie energetycznym, sposób, w jaki jemy, to, co jemy, sposób, w jaki się poruszamy, wszystko to zmieniło się radykalnie w ciągu ostatnich 20 lat. Prowadzimy również bardziej siedzący tryb życia, ponieważ wszystko robimy na siedząco, w Internecie lub na urządzeniach, a to dla naszych ciał nienaturalny stan.

Nasze ciała nie ewoluowały tak, aby zużywać tak mało energii (...) Stworzyliśmy środowisko, w którym można szybko naprawić problemy, które skupiają się na krótkotrwałej przyjemności i powodują długotrwały ból. To idealna burza, jeśli połączyć to z unieruchomieniem w miejscu i brakiem fizycznej interakcji - wszystkie te rzeczy powodują problemy w rozwoju dzieci. Nie do tego ewoluowały nasze ciała.