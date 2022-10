Astronomowie sądzą, że jest to gwiazda neutronowa, jednakże zadziwia ona naukowców swoimi właściwościami. Posiada zaledwie 77 proc. masy naszego Słońca, co jest najniższą zarejestrowaną masą, jaką kiedykolwiek zmierzono dla obiektów tego rodzaju. Poprzedni rekordzista miał masę 1,17 masy Słońca. Co ciekawe, badana gwiazda neutronowa posiada mniejszą masę, niż minimalna masa gwiazdy neutronowej, która jest przewidywana przez obowiązujące teorie. Może to sugerować, że jeszcze sporo nie wiemy o tego typu obiektach, albo... tajemniczy obiekt nie jest gwiazdą neutronową, lecz nieznaną "kosmiczną osobliwością".

Gwiazdy neutronowe powstają podczas supernowej (rodzaj kosmicznej eksplozji) gwiazd o masie od 8 do 10 mas Słońca. Materia tych obiektów jest niezwykle gęsta, mają one masę około 1,4 - 2 masy Słońca i średnicę 10 - 25 km. Według naukowców zaledwie jedna łyżeczka materii waży około 6 mld ton.

Niezwykła gwiazda neutronowa

Badana gwiazda znajduje się w centrum pozostałości po supernowej zwanej HESS J1731-347. Naukowcom udało się obliczyć jej odległość od Ziemi, która wynosi 8 150 lat świetlnych. Promień gwiazdy wynosi 10,4 km, a jej masa jest zdumiewająco niska i jest równa 0,77 masy Słońca. Wskazuje to, że może to nie być w rzeczywistości gwiazda neutronowa, lecz inny "hipotetyczny obiekt", który jeszcze nie został do tej pory zarejestrowany.

Naukowcy w swoim artykule naukowym napisali: "Nasze oszacowanie masy sprawia, że centralny obiekt w HESS J1731-347 jest najlżejszą znaną do tej pory gwiazdą neutronową i potencjalnie bardziej egzotycznym obiektem - to znaczy może być kandydatem na tzw. dziwną gwiazdę". Dziwna gwiazda w teorii ma wyglądać bardzo podobnie do gwiazdy neutronowej, ale ma zawierać więcej tzw. dziwnych kwarków. Są one trzecią najlżejszą cząsteczką ze wszystkich kwarków (rodzaj cząstki elementarnej). Fizycy od dziesięcioleci szukają materii kwarkowej i dziwnej materii kwarkowej.

Astronomowie w artykule piszą: "Uzyskane ograniczenia masy i promienia są nadal w pełni zgodne ze standardową interpretacją gwiazdy neutronowej i mogą być wykorzystane do poprawy ograniczeń astrofizycznych [...] Taka jasna gwiazda neutronowa, niezależnie od zakładanego składu wewnętrznego, wydaje się być bardzo intrygującym obiektem z perspektywy astrofizycznej".