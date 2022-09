Nowe wnioski bazują na badaniach genetycznych, które zostały przeanalizowane w kilku artykułach naukowych. Międzynarodowy zespół badawczy badał rozprzestrzenianie się języków anatolijskich i indoeuropejskich. Wyniki genetyczne wskazują, że ojczyzną indoanatolijskiej rodziny językowej jest Azja Zachodnia. Około 7000-5000 lat temu, czyli w pierwszym etapie migracji, ludzie z tych terenów, wraz z ludami z Kaukazu przenieśli się m.in. na zachód do Anatolii (historyczny obszar w Turcji).

Historię języków indoeuropejskich, do których zalicza się np. grecki, czy ormiański, można prześledzić aż do społeczności łowiecko-zbierackich, które zainicjowały migrację przez Eurazję około 5000 lat temu. Ich wędrówki na Bałkany i obecną Grecję oraz na tereny dzisiejszej Armenii pozostawiły ślad w ludzkim DNA w tych regionach w epoce brązu. Migrujące społeczności zaczęły mieszać się z miejscowymi ludami, przez co pojawił się język grecki, paleo-bałkański, albański i ormiański.

Jak mówi Songül Alpaslan-Roodenberg Uniwersytetu Wiedeńskiego: - Anatolia była domem dla różnorodnych populacji pochodzących zarówno od lokalnych myśliwych-zbieraczy, jak i wschodnich populacji Kaukazu, Mezopotamii i Lewantu. Ludzie z regionu Marmara i południowo-wschodniej Anatolii, Morza Czarnego i regionu Morza Egejskiego mieli różne odmiany tego samego pochodzenia. -

Historia rolnictwa

- Wyniki genetyczne wspierają scenariusz sieci panregionalnych kontaktów między społecznościami wczesnego rolnictwa. Dostarczają również nowych dowodów na to, że przejście neolityczne było złożonym procesem, który nie zachodził tylko w jednym regionie, ale w całej Anatolii i na Bliskim Wschodzie - mówi Ron Pinhasi z Uniwersytetu Wiedeńskiego

Badania pokazują również, że wczesne kultury rolnicze tworzyły swego rodzaju kontynuację rolniczego zagospodarowania obszarów. Ponadto wyniki wskazują także na co najmniej dwa "impulsy migracji" z serca Żyznego Półksiężyca na obszary Anatolii.

Okres historyczny

Nowe wyniki badań ujawniły, że pochodzenie ludzi, którzy żyli wokół Rzymu w okresie cesarskim, było prawie identyczne z pochodzeniem ludności z Anatolii. Cesarstwo Rzymskie posiadało zróżnicowaną populację, która prawdopodobnie pochodziła w znacznym stopniu z przedimperialnych obszarów Azji Mniejszej.

- Wnioski te są naprawdę zaskakujące, ponieważ we wcześniejszym artykule, który współprowadziłem w 2019 r., na temat genetycznego pochodzenia osobników ze starożytnego Rzymu, znaleźliśmy kosmopolityczny wzór, który naszym zdaniem był unikalny dla Rzymu. Teraz widzimy, że inne regiony Imperium Rzymskiego były równie kosmopolityczne, jak sam Rzym" - mówi Ron Pinhasi.