Naukowcy rozwiązali jedną z największych zagadek nadprzewodników

Nadprzewodnictwo to jedno z największych wyzwań fizyki. Nieustannie staramy się znaleźć materiały, które mogą przewodzić prąd bez oporu, jednak zwykle są one do tego zdolne tylko w bardzo niskich temperaturach. Co gdyby taki stan udało się osiągnąć w temperaturze pokojowej? No cóż, mogłaby to być jedna z największych rewolucji technologicznych w historii.

Zdjęcie Rozwiązano zagadkę tzw. Łuków Fermiego / materiały prasowe