To, że ostatnie dinozaury wyginęły 65 milionów lat temu, wie niemalże każdy. Jednak masowe wymieranie tych stworzeń nie było jedynym, bo niektóre z nich zniknęły z naszej planety znacznie wcześniej. Potwierdza to ostatnie odkrycie grupy naukowców, którzy znaleźli szczątki dinozaura, który wymarł ponad 100 milionów lat temu.

Szczątki znalezione w Argentynie należą do dinozaura pancernego. Szybko nazwano go Jukapil kaniukura, a poruszał się on na dwóch nogach. Przypisano go do gatunku tyreofora, gdzie znajdują się inne "pancerniki". Pomimo faktu, że ich wiek szacuje się na około 100 milionów lat, badacze są lekko zaskoczeni, ponieważ wcześniejsze teorie mówiły, iż ten gatunek dinozaurów wyginął nawet w środkowej jurze (od 150 do 200 milionów lat temu).

Reklama

Znalezienie dinozaura ze znacznie późniejszego okresu może odmienić postrzeganie rozwoju tego gatunku, a także zmusić napisanie niektórych podręczników w szkołach na nowo.

Kojarzone z filmów czy bajek dinozaury zazwyczaj utożsamialiśmy z gigantycznymi stworami. W przypadku Jukapil jest jednak trochę inaczej. Dinozaur ten jest bowiem dość mały, bo wielkością przypomina co najwyżej kota "dachowca" po dobrym obiedzie. Jeden z chilijskich artystów, Gabriel Díaz Yantén pokusił się o przygotowanie wizualizacji takiego stworka. W oczy od razu rzuca się jego wielkość, a na myśl przychodzi domowy zwierzak Flinstonów.

To jeszcze nie koniec poszukiwań dinozaurów

Znalezione szczątki zapewne zasilą jedno z południowoamerykańskich muzeów, gdzie będą podziwiane przez odwiedzających je miłośników paleontologii. Na całym świecie badacze stale poszukują kolejnych wykopalisk, które zapewne jeszcze niejeden raz zaskoczą nas i namieszają w głoszonych do tej pory teoriach.

Życie dinozaurów, a także ich późniejsze wyginięcie pozostawia wiele tajemnic. W muzeach na całym świecie można znaleźć wielkie szkielety takich gigantów, jak 13-metrowy Tyranozaur czy największy jak do tej pory, 60-metrowy Amficelias fragillimus.