Wielkie odkrycie naukowców Katedry Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii Politechniki Śląskiej". Tak brzmi tytuł najnowszego komunikatu Politechniki. I bez wątpienia Drodzy Państwo tak jest. Badacze zsyntetyzowali polimery, które do niedawna były potwornie drogie. To oznacza, że dojdzie do usprawnienia bardzo wielu badań z nanomedycyny i telekomunikacji.

