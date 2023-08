To jednak nie wszystko, bo ostatnia pełnia Księżyca w sierpniu była naprawdę rzadko spotykana. Chodzi o jednoczesne wystąpienie dwóch niecodziennych zjawisk - jedno to Niebieski Księżyc, drugie to Superksiężyc. Druga sytuacja odnosi się do momentu, w którym ziemski satelita zbliża się do naszej planety, wczoraj odległość Księżyca od Ziemi wynosiła 363 603 km.

Sam Superksiężyc stanowi około 25% wszystkich pełni, podczas gdy zaledwie 3% pełni stanowią Księżyce określane przydomkiem niebieski. Co ile lat występuje Niebieski Superksiężyc? Jak podaje NASA, okres oczekiwania jest nieregularny i może wynosić od 10 do 20 lat. Na kolejny Niebieski Superksiężyc przyjdzie nam trochę poczekać - wystąpi dopiero w 2037 roku. Zobacz też: Indyjski łazik na Księżycu Czy Księżyc faktycznie może być "niebieski"? Nazwa tego wyjątkowego zjawiska może rozbudzać wyobraźnię, wszak chyba nikt z nas nie widział Księżyca w kolorze niebieskim - nic dziwnego, bo w rzeczywistości satelita nie przybiera takiego koloru. Genezy tej nazwy należy doszukiwać się w języku angielskim, a konkretniej w związku frazeologicznym określającym coś niemożliwego. Co ciekawe, w 1883 roku Księżyc faktycznie mógł przybrać błękitne barwy. Wszystko przez wybuch wulkanu i wyrzucenie do atmosfery dużej ilości pyłów. Te przez dwa lata wpływały na widzialne barwy Księżyca, który wydawał się niebieski.