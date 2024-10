Spis treści: 01 Tajemnicze dźwięki - hałas na całym świecie

Tajemnicze dźwięki - hałas na całym świecie

Jeżeli usłyszymy jakiś dziwny, nieznany i tajemniczy głos, to scenariusze są dwa - albo powinniśmy odpocząć i nawet zgłosić się po pomoc, lub zweryfikować pochodzenie niepokojącego hałasu. Gdy jednak dźwięki te są słyszalne przez wiele osób na całym świecie, sprawa jest... Wcale nie prostsza.

A tak się składa, że w sieci pojawia się coraz więcej doniesień o dziwnych dźwiękach, które zostały usłyszane w różnych miejscach na Ziemi. Te mają przypominać huk, czasami toczenie się ciężkiego przedmiotu. W zasięgu wzroku nie znajdowało się jednak nic, co mogłoby stanowić jego źródło - sądzono, że są to odgłosy z nieba. Zależnie od miejsca, różni się nazwa tych odgłosów. W USA w pobliżu jeziora Seneca mówi się na nie Seneca Guns. W Belgii to "mistpouffers" (wybuchy mgły), a w delcie Gangesu "Barisal guns". Wszystkie nazwy łączy odniesienie do armat i wybuchów.

Problem słyszalny od setek lat

W dobie internetu łatwiej jest informować o takich zjawiskach i odnieść wrażenie, że są bardziej powszechne, niż kiedyś. W rzeczywistości jednak zgłoszenia takich zjawisk pojawiały się już setki lat temu, na przykład w USA. Bywało, że odgłosom towarzyszyło trzęsienie ziemi, ale to nie zasada. Często wybuch był słyszalny bez rejestrowania wstrząsów.

Poniżej nagranie takiego odgłosu z 2014 roku:

Wideo youtube

Jeszcze ciekawiej robi się, gdy zerkniemy na pracę naukowców.

Trzęsienie ziemi? Nic bardziej mylnego

W 2020 roku zespół naukowców z University of North Carolina w Chapel Hill postanowili poszukać przyczyny wydobywania się tych dziwnych dźwięków. Założyli, że mogą one wynikać ze wstrząsów skorupy ziemskiej, toteż nałożyli dane o dźwiękach ze zbiorami informacji z danych sejsmoakustycznych. Te się jednak nie pokrywały.

Generalnie rzecz biorąc, uważamy, że jest to zjawisko atmosferyczne – nie sądzimy, aby pochodziło z aktywności sejsmicznej. Zakładamy, że rozprzestrzenia się przez atmosferę, a nie przez ziemię. Eli Bird

Wciąż brakuje konkretnego wyjaśnienia dźwięków, nie jesteśmy nawet blisko poznania ich przyczyn. W niektórych przypadkach mogą to być samoloty przekraczające barierę dźwięku, w innym zjawiska atmosferyczne. Okazuje się, że "dźwięki z nieba" to dość sensowne wytłumaczenie.

