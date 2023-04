Niesamowity wyczyn studentów z Polski. Ich wynalazek zachwycił świat

Wynaleźć kulę do kręgli na nowo

Polski zespół studentów ACI Student Chapter z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) wygrał konkurs FRC Bowling Ball 2023 organizowany przez Amerykański Instytut Betonu (ACI). Grupa polskich studentów wywodząca się z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT wzięła udział w międzynarodowej rywalizacji, której celem było stworzenie kuli do kręgli wykonanej z betonu.

Do walk o wygraną stanęli poważni kandydaci, ponieważ poza zdolną ekipą z Polski, o tytuł najlepszej betonowej kuli walczyli również przedstawiciele świetnych uniwersytetów z aż 33 kraje, w tym m.in. Stanów Zjednoczonych, Meksyku czy Kanady oraz Tajwanu. Polacy bezkonkurencyjnie zdobyli pierwsze miejsce, a na podium znalazły się jeszcze zespoły z University of Puerto Rico at Mayagüez i University of Illinois Urbana-Champaign.

FRC Bowling Ball choć w oczywisty sposób nawiązuje do popularnej gry rozrywkowej, to w istocie jest konkursem naukowym. Przed uczestnikami organizatorzy postawili wyzwanie – studenci musieli najpierw zaprojektować lekką mieszankę betonową zbrojoną włóknami, a następnie wykonać z niej kulę do kręgli o odpowiednich parametrach. prof. Maria Kaszyńska

Kula do kręgli z betonu. Nietypowe i niełatwe zadanie

Chociaż kula do kręgli z betonu wydaje się być czymś błahym, to w rzeczy samej wytworzenie takiego elementu jest sporym kłopotem. W konkursie nie chodziło bowiem o samo odlanie sferycznego obiektu przy pomocy kompozytu, a również o zachowanie możliwie najlepszych parametrów i właściwości. Betonowa kula do kręgli miała nadawać się do gry, jak sama nazwa zresztą wskazuje.