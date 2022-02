Technologia zastosowana w Gorzowie Wielkopolskim polega na trójwymiarowej wizualizacji narządów wewnętrznych, co ułatwia planowanie i przeprowadzenie samego zabiegu. Używając gogle VR, podobne do tych stosowanych komercyjnie, lekarz może dowolnie obracać obraz tylko za pomocą gestów i komend głosowych.

- Różnica między tym zabiegiem a zwykłą metodą wszczepienia stentograftu, jest jak między zdjęciem a filmem. W trójwymiarze wszystko jest dokładniejsze - powiedział dr n. med. Radosław Turowski, chirurg naczyniowy.



Nowatorska operacja została przeprowadzona w gorzowskim szpitalu 31 stycznia. Operacji poddano 75-letniego mężczyznę z tętniakiem aorty brzusznej, który groził pęknięciem. Zastosowana metoda pozwala na precyzyjne wszczepienie stentograftu, minimalizując tym samym ryzyko popełnienia błędu przez lekarza i skracając czas trwania zabiegu.



Stentograft to sprężyste rusztowanie, które wprowadza się do wnętrza naczynia krwionośnego, aby je rozszerzyć i poprawić przepływ krwi. Wszczepienie stentograftu nie wymaga otwierania klatki piersiowej, wprowadza się go przez tętnicę udową.



W gorzowskim szpitalu pod koniec ubiegłego roku z wykorzystaniem obrazowania 3D przeprowadzono zespolenia wieloodłamowego złamania miednicy.