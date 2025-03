Nowe badania ujawniają zaskakujące fakty o megalodonie

Zanim został doprowadzony do wyginięcia, zajmował czołową pozycję na szczycie łańcucha pokarmowego. Nigdy nie dowiemy się, jak naprawdę wyglądał, jednak najnowsze badanie pozwala nam na dokładniejszą rekonstrukcję jego budowy.

Jak wyglądał megalodon?

Pojawił się w zapisie kopalnym około 23 miliony lat temu, a zniknął po około 20 milionach lat. Od dawna wiadomo, że był ogromny, dużo większy niż współczesne rekiny.

Trudności w określeniu jego wyglądu powoduje to, że szkielet rekina składa się głównie z chrząstki. Jedynie zęby i kręgi zachowały się na dnie morza po megalodonie, ale to już wystarczy, aby stwierdzić, że jego długość mogła wynosić od 11 do ponad 40 metrów.

Większość szacunków długości megalodona waha się w granicach 13-18 metrów, co pozwoliło stwierdzić pokrewieństwo między nim i rekinem białym, który jest prawdziwą potęgą wśród drapieżników w oceanie. Model, na którym wzorowali się naukowcy, opiera się na jednej z najbardziej kompletnych skamieniałości megalodona, czyli niemal pełnym kręgosłupie, który mierzy 11 metrów.

Nowe badania odkrywają prawdziwą wielkość megalodona

Międzynarodowy zespół pod kierownictwem paleontologa Kenshu Shimada z Uniwersytetu DePaul w USA ustalił, że megalodon tak naprawdę był dużo dłuższy i smuklejszy, niż wydawało się wcześniej. Naukowcy postanowili obliczyć długości głowy i ogona rekina, ponieważ tych fragmentów brakuje w skamieniałym kręgosłupie. Porównano długości poszczególnych części kręgosłupa z innymi gatunkami rekinów i ustalono, że głowa i ogon wymarłego drapieżnika mogły stanowić kolejno 16,6% i 32,6% całej długości jego ciała, które przypominało bardziej rekina cytrynowego, a nie białego.

Badania te pozwoliły stwierdzić, że ten konkretny megalodon mierzył około 16,4 metra. Jednak to nie jest największy przedstawiciel gatunku. Kręgi znalezione w pobliżu Danii są znacznie większe, co sugeruje, że obecnie największą długością, którą można uzasadnić za pomocą nauki, jest 24,3 metra. Jego waga mogła wynosić około 94 ton. To oznacza, że megalodony były znacznie większe niż większość współczesnych rekinów.

Rekin biały, który osiąga długość mniejszą niż 6 metrów, charakteryzuje się krótszym i bardziej krępym kształtem, ponieważ stworzony jest do krótkich zrywów prędkości w celu polowania, tymczasem dłuższe i smuklejsze ciała rekinów cytrynowych, wielorybich czy samych wielorybów są przystosowane do minimalnego oporu podczas energooszczędnego pływania. Megalodon był przystosowany do efektywnej podróży, a nie do pogodni za ofiarą.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!