Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa rosnącą antybiotykooporność za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego na świecie. Superbakterie, czyli bakterie niewrażliwe na działanie leków, można niszczyć za pomocą nanocząsteczek. Potwierdza to nowa praca opublikowana w "Nature Communications".

- To oszałamiające odkrycie dotyczące tego, jak dostarczamy leki i jak leki, które zażywamy, wpływają na nas w przyszłości - powiedział dr Hsin-Hui Shen, główny autor badań.



Zespoły dr Shena oraz prof. Jiana Li wykazały, że tzw. oparte na nanocząsteczkach politerapie są skuteczne w niszczeniu superbakterii. Stanowią one lepszą alternatywę dla konwencjonalnych antybiotyków zamkniętych w osłonkach lipidowych.



- Kiedy bakterie stają się oporne, oryginalne antybiotyki nie są już w stanie ich zabić. Zamiast poszukiwać nowych antybiotyków, aby przeciwdziałać superbakteriom, możemy wykorzystać podejście nanotechnologiczne do zmniejszenia dawki przyjmowanych antybiotyków, skutecznie zabijając organizmy wielolekooporne - dodał dr Shen.



Warto pamiętać, że w ciągu ostatnich 30 lat nie odkryto żadnego nowego antybiotyku, a kryzys związany z rosnącą lekoopornością rośnie. W najbliższych dekadach, z tego powodu będzie umierać jeszcze więcej osób.