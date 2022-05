Nowy sposób walki z glejakami. To może być przełom

Marcin Powęska Nauka

Glejaki wielopostaciowe (GBM) to bardzo agresywne nowotwory mózgu i rdzenia kręgowego. Są trudne do leczenia, ponieważ wiele leków przeciwnowotworowych nie może przedostać się przez barierę krew-mózg. Ponad 90 proc. glejaków powraca po operacji, mimo że jest to najskuteczniejsza broń, jaką dysponujemy. Teraz powstaje nowa terapia.

Zdjęcie Nowy sposób walki z guzami mózgu / 123RF/PICSEL