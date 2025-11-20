Nowa data startu pierwszych polskich satelitów

Na niską orbitę okołoziemską zostanie wyniesionych pięć polskich satelitów. Cztery z nich to pierwsze wojskowe satelity naszej armii. To satelita SAR od polsko-fińskiej firmy ICEYE oraz trzy nanosatelity z programu PIAST. Piątą konstrukcją jest nanosatelita od SatRev.

Wszystkie satelity mają zostać wyniesione 26 listopada z Vandenberg Space Force Base w Kalifornii w ramach misji SpaceX - Transporter-15. Start misji przewidziany jest na godzinę 11.15 czasu Pacyficznego tj. około 19.18 czasu polskiego.

Start polskich satelitów ciągle przekładany

To już czwarta zmiana terminu startu polskich satelitów. Pierwotnie misja Transporter-15 miała rozpocząć się w symboliczną dla nas datę 11 listopada. Jednak Sztab Generalny WP podał tuż przed startem, że SpaceX musiał zmienić datę na 22 listopada. Następnie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk stwierdził, że start odbędzie się jednak 19 listopada. W nowy dzień startu SpaceX poinformowało na krótko o przeniesieniu misji na 20 listopada, a następnie właśnie na 22 listopada. Niewykluczone, że dojdzie do kolejnych zmian terminu.

Pierwsze polskie satelity wojskowe. Co zyska nasza armia

Pierwsze polskie satelity wojskowe stanowią nowy etap modernizacji naszej armii. Do tej pory korzystała tylko z danych satelitarnych od sojuszników np. w ramach partnerstwa we włoskim programie satelitów radarowych COSMO-SkyMed. Pierwsze polskie satelity wojskowe stanowią elementy dwóch odrębnych programów - MikroSAR i PIAST.

MikroSAR został zainicjowany w ramach umowy podpisanej 14 maja 2025 roku pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum ICEYE Polska Sp. z o.o. i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1. Umowa opiewała na 860 milionów złotych. Jej przedmiotem są trzy satelity SAR (z syntetyczną aparaturą) do obserwacji powierzchni Ziemi od firmy ICEYE oraz segment naziemny wraz z anteną satelitarną od WZL 1. Jeden z nich zostanie wyniesiony w misji Transporter-15.

Satelita SAR od ICEYE, znacząco różni się od zwykłych satelitów optoelektronicznych. Krążąc na niskiej orbicie, wysyła w kierunku Ziemi krótkie impulsy mikrofalowe i rejestrują echo odbite od powierzchni. Dzięki temu obrazuje niezależnie od pory doby i warunków atmosferycznych jak chmury, dym, deszcz czy pył. Najnowsze satelity ICEYE wykorzystują powiększony radar SAR, pracujący w paśmie 1200 Mhz. Zwiększa to maksymalny zakres obserwacji aż do 400 kilometrów powierzchni pokrycia.

PIAST (Polish ImAging SaTellites) to zaś polski program, nad którym prace konstrukcyjne zaczęły się w 2021 roku. Finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i realizowany jest przez konsorcjum firm oraz instytucji naukowo-badawczych Creotech Instruments S.A., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Scanway Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, PCO S.A., pod przewodnictwem Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). Całkowity koszt projektu to 70 mln złotych.

W ramach projektu PIAST zaprojektowano trzy nanosatelity optoelektronicznego rozpoznania obrazowego o rozdzielczości rzędu 5 metrów, które zostaną wyniesione w misji Transporter-15. Projekt oparty jest na autorskiej platformie satelitarnej HyperSat, rozwijanej w Creotech Instruments. PIAST jest de facto pierwszym polskim projektem konstelacji satelitarnych, prowadzonym na tak dużą skalę. Jego celem jest także rozwój technologii do budowy nowych, w pełni krajowych środków satelitarnych.

Nie tylko pierwsze wojskowe satelity. Czym jest konstrukcja SatRev

Nanosatelita PW6U to konstrukcja do kosmicznej obserwacji optycznej. Może wykorzystywać algorytmy AI na orbicie. Ma służyć do zbierania, które mogłyby zostać wykorzystane m.in. w rolnictwie czy energetyce. PW6U dołączy do operującego od początku bieżącego roku na orbicie innego satelity SatRev. SatRev to firma z Wrocławia, które swoje technologie rozwija od 2016 roku.

