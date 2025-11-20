Dziennik "El Mostrador" ujawnił, że rząd Chile zatwierdził przekazanie Niemcom 30 bojowych wozów piechoty Marder 1A3 w ramach programu "wymiany pierścieniowej". Transakcja, utrzymywana w ścisłej tajemnicy, nie jest klasyczną sprzedażą, lecz formą wymiany. Otóż w zamian Chile ma otrzymać dostęp do nowoczesnych niemieckich systemów obrony przeciwlotniczej.

Pojazdy te, pochodzące z chilijskich zapasów (zakupionych od Niemiec w latach 2009-2011), ostatecznie mają trafić na front w Ukrainie, gdzie Rheinmetall już wcześniej dostarczył ponad 200 egzemplarzy Marder 1A3 w ramach bezpośredniej i pośredniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Decyzja Santiago jest motywowana solidarnością z Ukrainą oraz potrzebą wzmocnienia własnej obrony powietrznej w obliczu zakupów uzbrojenia przez sąsiadów, takich jak argentyńskie F-16 czy boliwijskie drony.

Chile wysyła na Ukrainę wozy bojowe piechoty Marder 1A3

Marder 1A3 to gąsienicowy bojowy wóz piechoty (IFV) opracowany w latach 80. przez firmę Rheinmetall dla Bundeswehry, stanowiący głęboką modernizację podstawowego modelu Marder 1 z lat 70. Masa bojowa wynosi 33,5 tony (długość 6,88 m, szerokość 3,38 m, wysokość 3,01 m). Napęd zapewnia 6-cylindrowy diesel MTU MB 833 Ea-500 o mocy 600 KM, który pozwala rozpędzić pojazd do ok. 65 km/h. Zasięg to 520 km.

Opancerzenie spawane ze stali, wzmocnione dodatkowymi płytami, chroni przed pociskami 30 mm APDS na przednim łuku i 14,5 mm z boków. Uzbrojenie główne to automatyczna armata 20 mm Rheinmetall Rh-202 (z podwójnym zasilaniem AP/HE), wyrzutnia ppk MILAN oraz karabin maszynowy 7,62 mm MG3. Wóz przewozi 6-7 żołnierzy desantu, zapewniając im ochronę i możliwość prowadzenia ognia z wnętrza pojazdu.

Niemcy wsparły Ukrainę 74 miliardami euro

Transakcja jest częścią nieustannie powiększającego się wsparcia Niemiec dla Ukrainy. Od 2022 roku Berlin wydał już blisko 74 miliardy euro na pomoc cywilną, finansową i humanitarną. Rząd dostarczył setki pojazdów pancernych, w tym Mardery, często poprzez odkupowanie i remont starych egzemplarzy od sojuszników. Dla Chile oznacza to nie tylko gest solidarności z Europą, ale także realne wzmocnienie zdolności obronnych w regionie Andów, gdzie rosną napięcia związane z modernizacją sił zbrojnych Argentyny i Boliwii.

Operacja budzi jednak kontrowersje. Część opinii publicznej w Chile bowiem sprzeciwia się pośredniemu udziałowi w konflikcie europejskim, argumentując, że państwo powinno unikać angażowania się w cudze wojny. Mimo to decyzja rządu Gabriela Borica potwierdza ewolucję chilijskiej polityki zagranicznej od neutralności ku aktywnemu wsparciu międzynarodowych inicjatyw obronnych.

