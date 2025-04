Według autorów pracy opublikowanej w piśmie Advances in Atmospheric Sciences, natężenie światła słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi znacząco zmienia się z czasem.

- Ilość światła słonecznego, czyli promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi, niekoniecznie jest stała w czasie, lecz może podlegać znacznym zmianom w skali dekad, co potwierdzają przeprowadzone przez nas długoterminowe pomiary - tłumaczy główny autor badania, prof. Martin Wild z ETH Zürich. Okazuje się, że w dużej części świata od lat 50. do 80. XX wieku nastąpił spadek promieniowania słonecznego, znany jako globalne zaciemnienie. W późniejszym okresie natomiast nastąpiło częściowe odwrócenie tego trendu, określane jako rozjaśnianie.