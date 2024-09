Odkryli nowe rysunki z Nazca. Są ich setki!

Dlatego właśnie badacze sięgnęli po obrazy z dronów i sztuczną inteligencję, a konkretniej opracowany we współpracy z IBM Thomas J. Watson Research Center algorytm do identyfikacji słabo widocznych geoglifów na podstawie zdjęć z dronów. I był to strzał w dziesiątkę, bo aż 178 z 303 nowych rysunków zostało zasugerowanych przez sztuczną inteligencję, co pokazuje siłę tego narzędzia we wspieraniu badań prowadzonych przez ludzi.

(...) w tym artykule, dzięki badaniom terenowym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i teledetekcji, wyjaśniono rozmieszczenie geoglifów. W rezultacie mogliśmy rzucić światło na cel ich stworzenia dodaje Sakai, odnosząc się do nowej publikacji na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences.

To wyjątkowe znalezisko

Naukowcy uważają, że cel ten jest religijny, tzn. rysunki zaprojektowano jako część pielgrzymki do Cahuachi, ceremonialnego centrum kultury Nazca, skąd część jest dobrze widoczna. Jeśli zaś chodzi o typ geoglifów, to nowe odkrycia należą do kategorii znanej jako geoglify reliefowe, które są mniejsze i trudniejsze do zidentyfikowania niż większe geoglify liniowe, co czyni to nowe odkrycie szczególnie istotnym. Z wcześniej odkrytych 430 geoglifów, 380 to geoglify reliefowe, a 50 to geoglify liniowe.

Oba typy przedstawiają inne elementy, geoglify reliefowe przedstawiają głównie ludzi i udomowione zwierzęta, natomiast liniowe w większości dzikie zwierzęta. Co więcej, ich rozmiar, rozmieszczenie i dystrybucja mogą wskazywać na zastosowanie, tzn. geoglify reliefowe można zobaczyć idąc ścieżkami, a liniowe są skoncentrowane wokół punktów początkowych i końcowych sieci, która jest połączona z ośrodkami ceremonialnymi, więc miały niejako cel "pielgrzymkowy".

W starożytnej cywilizacji andyjskiej społecznie ważne informacje były czasem przekazywane poprzez kombinacje i układy obrazów. (...) Chcę rozszyfrować informacje ukryte w geoglifach podsumowuje Sakai.

***

***

