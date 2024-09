Ta trucizna leczy. To sposób na raka i regenerację kości

W efekcie, jak pokazały badania laboratoryjne, przy 5 proc. stężeniu tlenku galu szkło było w stanie zniszczyć 99 proc. komórek kostniakomięsaka po 10 dniach, nie uszkadzając przy tym zdrowych komórek kostnych. Co więcej, te bioaktywne szkła wykazują również potencjał w regeneracji kości. Po inkubacji w symulowanym płynie ustrojowym, nowa tkanka kostna zaczęła się tworzyć już po tygodniu.

Podczas obserwacji szkła mogliśmy dostrzec formowanie się warstwy amorficznego fosforanu wapnia/hydroksyapatytu na powierzchni cząsteczek bioaktywnego szkła, co wskazuje na wzrost kości wyjaśnia autor badania, prof. Richard Martin.

Jeszcze nie teraz

Niestety na tym etapie dodanie tlenku galu w stężeniach koniecznych do zabicia komórek rakowych hamuje również regenerację zdrowych komórek kostnych, ale zdaniem naukowców jest to wyzwanie do pokonania podczas kolejnych badań. Jak wyjaśniają, bezpieczeństwo i skuteczność tych biomateriałów będą musiały zostać poddane dalszym testom, ale wstępne wyniki są bardzo obiecujące.

Dodają też na łamach publikacji w Biomedical Materials, że ich praca koncentruje się teraz na dwóch kierunkach, czyli testowaniu właściwości przeciwnowotworowych tego materiału wobec komórek przerzutowych do kości oraz opracowaniu minimalnie inwazyjnej pasty do wstrzykiwania przeznaczonej do leczenia raka kości.