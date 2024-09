Farbujesz włosy? Uważaj, możesz oślepnąć

Naukowcy opisali ostatnio na łamach magazynu naukowego JAMA Ophthalmology bardzo ciekawy przypadek tymczasowej ślepoty wywołanej farbowaniem włosów. Jak możemy przeczytać w ich publikacji, jeden ze składników mieszanki koloryzującej spowodował u ich pacjentki retinopatię. To proces chorobowy dotyczący siatkówki oka, który przebiegający z uszkodzeniem naczyń krwionośnych i nieleczony może prowadzić do całkowitej utraty wzroku.

Skąd wiadomo, że chodzi o farbę? Po zmianie na taką, która nie zawierała składników zwanych aminami aromatycznymi, problemy ze wzrokiem ustąpiły. To rodzaj substancji chemicznych wykorzystywanych głównie w procesie produkcji barwników i pigmentów służących do barwienia materiałów włókienniczych, skóry i papieru, a także w przemyśle gumowym.

Farba do włosów powoduje ślepotę?

Jak przekonuje zespół doktora Nicolasa Chirpaza, okulisty ze Szpitala Edouarda Herriota w Lyonie, choć takie przypadki są raczej rzadkie, należy zwiększać świadomość na temat zagrożeń wynikających ze stosowania podobnych substancji chemicznych, co może skłonić producentów do zmiany składów swoich produktów. Zauważa też, że nie jest to pierwszy raz, kiedy farba do włosów została powiązana z retinopatią.