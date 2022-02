Poszukiwacze skamieniałości z Wielkiej Brytanii natrafili na wyjątkowe szczątki przedstawiciela pterozaurów, czyli pradawnych latających gadów, które osiągały nawet 12 metrów rozpiętości skrzydeł. O potężnych rozmiarach tych zwierząt najlepiej świadczy fakt, że dzisiaj przewyższałyby one pod tym względem najnowocześniejsze myśliwce F-35.

Kości odnaleziono na drugiej co do wielkości szkockiej wyspie Skye. Dziś w tym miejscu możemy spotkać masę przeróżnych dzikich zwierząt wodnych takich maskonury czy głuptaki, jednak setki milionów lat temu żyły tam stworzenia o nieco większych wymiarach.

Jak się okazuje, około 170 milionów lat temu tamtejsze tereny zamieszkiwały pterozaury, które osiągały nawet trzy metry rozpiętości skrzydeł. Jest to na tyle niezwykłe odkrycie, że do tej pory naukowcy powszechnie sądzili, iż omawiane stworzenia we wspomnianym czasie mierzyły w tym zakresie maksymalnie 180 centymetrów.

Szkielet nowo odkrytego osobnika wskazuje, że jego rozpiętość skrzydeł wynosiła co najmniej dwa i pół metra, jednak warto zaznaczyć, że w chwili śmierci ptak nie osiągnął jeszcze dorosłości. Mimo to jest on największym znanym naukowcom latającym stworzeniem, jakie wówczas żyło na naszej planecie.

Obecnie kilka ptaków może poszczycić się podobnymi wymiarami. Wśród nich są między innymi marabut afrykański, sęp płowy czy bielik olbrzymi, aczkolwiek mało prawdopodobne jest, by któryś z nich w przyszłości wyewoluował, powiększając rozmiar swoich skrzydeł około pięciokrotnie.

Pterozaury swego czasu skolonizowały całą planetę, dominując w przestworzach, jednak podobnie jak większość gatunków nie przetrwały wymierania kredowego.

Badanie dotyczące największego na świecie pterozaura jurajskiego opublikowano w czasopiśmie "Current Biology".