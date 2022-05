Ostre zapalenie wątroby o nieznanej etiologii dotarło do Polski

Marcin Powęska Nauka

Stało się to, co było nieuniknione. Ostre zapalenie wątroby o nieznanej etiologii, dotarło także do Polski. Potwierdził to prof. Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zdjęcie Coraz więcej przypadków tajemniczej choroby wątroby - także w Polsce. / 123RF/PICSEL