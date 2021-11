Ostrygi w USA ginęły na masową skalę. Naukowcy znaleźli winnego katastrofy

Jakub Zygmunt Nauka

Małże to ogromna gromada bezkręgowców, do której zaliczamy między innymi dobrze znane nam ostrygi i omułki. W wielu miejscach na świecie hodowle tych zwierząt są dla rybaków głównym źródłem dochodu. Okazuje się, że organizmy o tak silnych, wapiennych skorupach w obliczu niewielkich zmian środowiskowych stają się bezbronne. Stało się tak chociażby w latach 30. XX wieku u wybrzeży oceanu w stanie Waszyngton w USA, kiedy to zaobserwowano wyjątkowo wysoką śmiertelność tych zwierząt. Po prawie stu latach naukowcy znaleźli winnego tamtej tragedii.