Paleo-Inuici przeprawiali się przez arktyczne morza już 4500 lat temu

Nowe badania opublikowane w czasopiśmie "Antiquity" ujawniły, że już 4500 lat temu ludzie kultury paleo-inuickiej regularnie przeprawiali się przez otwarte morza, by dotrzeć na położone daleko od brzegu wyspy Kitsissut u zachodnich krańców Grenlandii. Odkrycie niemal 300 śladów dawnej działalności ludzkiej rzuca nowe światło na początki arktycznej żeglugi i życie pierwszych osadników północy.

Archeolodzy odkrywają ślady żeglarzy sprzed 4500 lat. Grenlandia była ważnym miejscem123RF/PICSEL

Badania archeologiczne prowadzone na Kitsissut, odległym archipelagu wysp w tzw. Wysokiej Arktyce (najbardziej wysunięta na północ część Arktyki, obejmująca obszary położone najbliżej bieguna północnego), ujawniły ślady obecności człowieka sprzed niemal 4500 lat, z okresu formowania się kluczowego ekosystemu morskiego, jakim była płoń Pikialasorsuaq. Na wyspy te można dotrzeć jedynie po trudnej przeprawie przez otwarte morze, dlatego ich wielokrotne zasiedlanie świadczy o wysokim poziomie rozwoju ówczesnej technologii żeglugowej oraz umiejętnościach nawigacyjnych.

Ślady obozowisk sprzed tysięcy lat

Autorzy badania opublikowanego w magazynie "Antiquity" podkreślają, że udokumentowany zasięg społeczności wczesnych Paleo-Inuitów, obejmujący zarówno środowiska morskie, jak i lądowe, pozwala lepiej zrozumieć ich styl życia i wpływ na kształtowanie arktycznych ekosystemów. Wyjaśnijmy krótko, że były to ludy zamieszkujące region Arktyki od Czukotki na terenie dzisiejszej Rosji przez Amerykę Północną po Grenlandię, przed przybyciem współczesnych Inuitów i innych pokrewnych kultur. Pierwsze znane kultury Paleo-Inuitów rozwinęły się w latach 3900-3600 p.n.e., ale stopniowo zanikły w większości regionu - ostatnia, kultura Dorset, zanikła około 1500 r. n.e.

Podczas badań trzech wysp archeolodzy odnaleźli aż 300 śladów działalności człowieka, z największą koncentracją przy 15 kręgach kamiennych po dawnych namiotach na wyspie Isbjørne. To właśnie one świadczą o istnieniu obozowisk z czasów, gdy klimat Arktyki był nieco łagodniejszy, a morza pełne życia. W centrum każdego kręgu znajdowało się palenisko, a w jednym z nich odkryto kość zwierzęcia, datowaną na 4000-4475 lat.

To niezwykle duże skupisko obozowisk, jedno z największych znanych w regionie. Wszystko wskazuje na to, że Kitsissut nie było przypadkowym przystankiem, lecz miejscem, do którego społeczność wracała regularnie
mówi dr Matthew Walls z Uniwersytetu w Calgary, główny autor badań.

Niebezpieczna podróż przez otwarte morze

Jak podkreślają badacze, biorąc pod uwagę, że najbliższy punkt grenlandzkiego lądu oddalony jest od Isbjørne o 53 kilometry, trasa nawet dziś budzi respekt. Tymczasem Paleo-Inuici musieli walczyć z tymi warunkami, w tym mgłą, zmiennymi wiatrami i silnymi prądami, przeprawiając się w lekkich, pokrytych skórami łodziach przypominających kajaki. Szacuje się, że podróż mogła trwać nawet 12 godzin w jedną stronę!

Z pewnością odbywało się to w krótkim, letnim sezonie, gdy morze częściowo rozmarzało. Ale i wtedy warunki były ekstremalne
wyjaśnia Walls.

    Arktyka - miejsce innowacji, nie tylko przystanek

    Zespół badaczy sądzi, że Paleo-Inuici przybywali na wyspy głównie po to, by polować na nurzyka polarnego (Uria lomvia), który w lecie gniazduje tam w tysiącach. Wokół obozowisk znaleziono wiele ptasich kości, a same namioty znajdowały się bezpośrednio pod klifami lęgowymi. To zdaniem naukowców dowód, że cała wspólnota - nie tylko pojedyncze grupy myśliwych - uczestniczyła w wyprawach na wyspy, zwłaszcza że liczba kręgów wskazuje raczej na sezonową osadę niż chwilowy obóz łowiecki.

    Odkrycie z Kitsissut przeczy dawnemu poglądowi, że zachodnia Grenlandia była jedynie szlakiem tranzytowym między Kanadą a wschodnią częścią Arktyki. Umiejętność nawigacji po otwartym morzu, konstruowania zaawansowanych łodzi i organizowania wspólnych ekspedycji wskazuje, że społeczności paleo-inuickie były bardziej rozwinięte technologicznie, niż dotąd sądzono.

    Arktyka nie była pustkowiem, lecz miejscem innowacji. To tutaj rodziły się umiejętności, które pozwoliły człowiekowi przetrwać na granicy lodu i oceanu
    podsumowują badacze.
