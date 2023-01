Pamiętają czasy Napoleona! Trzymał na strychu... kości zabitych w bitwie pod Waterloo

Zainteresowany tematem Bernard Wilkin z belgijskich Archiwów Narodowych postanowił udać się do Waterloo, żeby opowiedzieć więcej o tym pierwszym procesie. Niespodziewanie po zakończonej prelekcji podszedł do niego mężczyzna, który przyznał, że ma trochę szczątków na swoim strychu, a na dowód pokazał zdjęcia i zaprosił badacza do osobistego obejrzenia "kolekcji". Na miejscu okazało się, że mężczyzna, który chce pozostać anonimowy, prowadzi "małe prywatne muzeum", ale nie mógł "etycznie" przełamać się do wystawienia pozyskanych od znajomego szczątków na widok publiczny.



Jak wyjaśnia Bernard Wilkin, kości zostały mu przekazane do analizy pod warunkiem, że później doczekają się "godnego pochówku". Odpowiednie zespoły próbują teraz wyodrębnić DNA (szanse oceniane są na 20-30 proc.), aby dowiedzieć się więcej o tożsamości poległych, a w planach jest też rekonstrukcja twarzy przynajmniej jednej z czaszek.



Wstępne badania wykazały, że szczątki należą do co najmniej czterech żołnierzy, a przedmioty znalezione w pobliżu kości, w tym skórzane i kościane guziki, a także miejsce, w którym zostały odkryte, sugerują, że przynajmniej część była żołnierzami pruskimi.



Co ciekawe, mężczyzna, który przekazał szczątki Bernardowi Wilkinowi, przyznał też, że jego przyjaciel również ma szczątki w swoim domu - najpewniej 4 brytyjskich żołnierzy, które znalazł za pomocą wykrywacza metalu. Wiele wskazuje więc na to, że hipoteza z wydobywaniem ciał przez okolicznych mieszkańców w różnych celach nie jest wcale chybiona i ludność Waterloo może mieć więcej "trupów w szafie".



Jest całkiem jasne, że musimy porozmawiać z ludźmi, którzy mieszkają tam od pokoleń. Jesteśmy prawie pewni, że więcej kości należy zwrócić władzom belgijskim - podsumowuje Wilkin.