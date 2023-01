Co "złoty chłopiec" ukrywał przez 2300 lat? Naukowcy odpakowali słynną mumię!

Za sprawą nowoczesnych technologii po raz kolejny dowiedzieliśmy się więcej o niewiarygodnych praktykach pogrzebowych starożytnych Egipcjan, którzy wierzyli, że przejście duszy do życia pozagrobowego to niebezpieczna podróż w zaświaty i wymaga odpowiednich przygotowań. To właśnie dlatego ciało było po śmierci balsamowane, co obejmowało m.in. suszenie ciała, usuwanie organów i bandażowanie z wykorzystaniem aromatycznych substancji, a także wyposażone w niezbędne przedmioty i nie inaczej było w przypadku "złotego chłopca". A mowa o szczątkach odkrytych w 1916 roku na cmentarzu Nag el-Hassay w południowym Egipcie, używanym w okresie ok. 332-30 p.n.e.

Naukowcy "odpakowali" złotego chłopca. Co znaleźli?

Podobnie jak tysiące innych zachowanych ciał, z których wiele wciąż znajduje się w oryginalnych sarkofagach, zostały one przebadane i umieszczone w Muzeum Egipskim w Kairze. Naukowcy na początku XX wieku nie dysponowali jednak takimi możliwościami technologicznymi jak obecnie, dlatego regularnie wraca się do niektórych eksponatów, aby z ich udziałem dowiedzieć się więcej o starożytnych cywilizacjach. A że rozwijanie zmumifikowanych szczątków jest procesem destrukcyjnym, to ostatnio korzysta się w tym celu z "cyfrowego" odwijania, czyli tomografii komputerowej, która pozwala zajrzeć do środka bez naruszania ciała.



Starożytni Egipcjanie wierzyli w moc amuletów, która zależała od ich materiału, koloru i kształtu. Podczas mumifikacji osoby zajmujące się balsamowaniem odmawiały modlitwy i recytowały wersety z Księgi Umarłych, umieszczając amulety tłumaczy autorka badania, dr Sahar Saleem z Uniwersytetu w Kairze.