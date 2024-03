Pierwszy na świecie udany przeszczep wątroby świni do człowieka

Chińscy badacze przeszczepiają świńską wątrobę

96 godzin po operacji wciąż nie zaobserwowano żadnych objawów odrzucenia, co zdaniem badaczy jest znaczącym osiągnięciem, bo chociaż narządy świńskie są obiecujące jako substytuty ludzkich, to większa niż w przypadku serca czy nerek złożoność strukturalna i funkcjonalna wątroby sprawia, że zwierzęcy organ nie może w pełni zastąpić naszego. Świnię ze zmodyfikowanymi genami wykorzystaną do przeszczepu wątroby dostarczyła firma Clonorgan Biotechnology z siedzibą w Chengdu.



Naukowcy wykorzystali technologię edycji genów, aby usunąć trzy antygeny świńskie i zastąpić je trzema białkami ludzkimi. Poza wyhodowaniem odpowiednio zmodyfikowanego genetycznie organu, musieli też opracować pionierskie techniki, których celem jest zwiększenie zgodności i zapewnienie optymalnego funkcjonowania narządu w organizmie biorcy, tj. optymalnego przepływu krwi i żółci w wątrobie.

I chociaż tego pacjenta naukowcy nie mogli uratować, nawet przy pełnym sukcesie ksenotransplantacji, zapewnili sobie i innym badaczom niezwykle ważne dane kliniczne.