Polscy naukowcy będą pracowali z Chińczykami i nie dotyczy to jednego czy dwóch projektów, a kilkunastu. Taką decyzję wydało Narodowe Centrum Nauki, które do niedawna przyjmowało zgłoszenia na badania naukowe SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze w ramach konkursu zorganizowanego wspólnie z chińską Narodową Fundacją Nauk Przyrodniczych Chin (NSFC).

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 13 projektów

Do dalszego etapu, który wiąże się z finansowaniem badań, Narodowe Centrum Nauki wybrało 13 projektów. Większość z nich (12) zalicza się do grupy nauk ścisłych oraz technicznych i tylko jeden pozostały do HS. Na finansowanie przeznaczono łącznie ponad 15 mln zł. Lista laureatów widoczna jest niżej.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ponad 1 mln 209 tys.)

Instytut Fizyki PAN (ponad 574 tys.)

dwa projekty Politechniki Warszawskiej (ponad 1 mln 472 tys. oraz prawie 1 mln 658 tys.)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (ponad 1 mln 670 tys.)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (610 tys.)

Uniwersytet Warszawski (ponad 280 tys.)

Politechnika Łódzka (ponad 876 tys.)

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (ponad 1 mln 624 tys.)

Uniwersytet Zielonogórski (866 tys.)

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (ponad 1 mln 283 tys.)

Politechnika Wrocławska (ponad 1 mln 840 tys.)

Uniwersytet Jagielloński (prawie 852 tys.)

Realizacja wybranych projektów ma odbywać się zarówno w Polsce, jak i Chinach. Każdy otrzyma po dwóch koordynatorów (po jednym ze stron krajów), którzy będą odpowiadali za przebieg i wydatki. Pieniądze można przeznaczyć na różne cele. Wśród nich są m.in. badania, zakup odpowiedniego sprzętu, wynagrodzenia czy stypendia.

Polacy i Chińczycy będą m.in. badać zmiany klimatu

Wśród wybranych przez Narodowe Centrum Nauki projektów jest jeden, który związany jest ze zmianami klimatu. Badania przeprowadzą naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Chińskiej Akademii Nauk.

Naukowcy sprawdzą na przykładzie Warszawy i Pekinu, w jaki sposób rozwój miast wiąże się ze wzrostem temperatur na ich obszarze oraz czy i w jaki sposób miejskie wyspy ciepła mogą zostać zneutralizowane lub zminimalizowane poprzez odpowiednie zagospodarowanie miejskiej zieleni i zbiorników wodnych. W efekcie przeprowadzonych badań zostaną opracowane rekomendacje pozwalające na złagodzenie w przyszłości skutków występowania wysp ciepła w obu badanych miastach.

W ramach ciekawostki warto dodać, że do konkursu zgłoszono aż 125 wniosków, ale z informacji przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki wynika, że większość z nich to projekty z grupy nauk ścisłych i technicznych, a tylko pięć z nich dotyczyło nauk społecznych.