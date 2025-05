Projekt jest wciąż na etapie wstępnych planów, ale poznaliśmy już przewidywaną datę jego otwarcia, a mianowicie początek lat 30. XXI wieku . Resort składać ma się z jednego parku tematycznego oraz kilku hoteli, które będą tworzyć pełną ofertę dla gości. Disney zapowiada też, że będzie on oddawał ducha nowoczesnego futurystycznego Abu Zabi, bo każdy nowy park tematyczny musi pasować do specyfiki miejsca, w którym powstaje, jednocześnie zachowując niezapomnianą atmosferę Disneya.

Disneyland Abu Dhabi powstanie na Yas Island, popularnej destynacji turystycznej, która jest już domem dla takich atrakcji jak SeaWorld Yas Island, Yas Waterworld czy Warner Bros. World. Yas Island znajduje się zaledwie 20 minut od centrum Abu Zabi i 50 minut od Dubaju, co sprawia, że będzie idealnym punktem na mapie Bliskiego Wschodu. Wyspa jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale także centrum handlowym i gastronomicznym, z ponad 160 restauracjami, polem golfowym i mariną.

Disney zapowiada, że Disneyland Abu Dhabi będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie parkiem tematycznym w historii. Nowoczesna infrastruktura parku ma doskonale współgrać z futurystyczną estetyką Abu Zabi. W szczególności zamek - tradycyjna ikona Disneya - będzie miał unikalny kryształowy wygląd, który wzniesie się nad resztą parku, przyciągając wzrok gości z daleka. To również pierwszy park Disneya, który powstanie bezpośrednio przy wodzie, co daje niepowtarzalne możliwości dla projektantów, by stworzyć jeszcze bardziej zintegrowaną z naturą przestrzeń rozrywki.