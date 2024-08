Polacy to wymyślili. Zdrowsze i smaczniejsze lody z mleka klaczy

Polski zespół badawczy stworzył cztery odmiany lodów przy użyciu mleka klaczy i różnych rodzajów bakterii. Do pierwszej partii dodali bakterie jogurtowe, do drugiej probiotyk inulinę, do trzeciej szczep bakterii o nazwie lacticaseibacillus rhamnosu, a do czwartej inny szczep bakterii o nazwie lactiplantibacillus. Badanie próbek z każdej partii wykazało, że wszystkie były podobne pod względem charakterystyki topnienia oraz poziomu białka - charakteryzowały się niską twardością (0,34-1,14 N) i wysoką puszystością (35,20-44,03%), co wpływało na ich atrakcyjny smak i konsystencję.

Nowe lody nie tylko smaczne, ale i zdrowe

Według 60 ochotników, którzy próbowali lodów i przekazywali opinie badaczom, były one kremowe, atrakcyjne wizualnie, miały dobry smak i konsystencję. Stwierdzili oni jednak, że próbki zawierające bakterie jogurtowe i inulinę mają lekko kwaśny smak, więc akurat te wersje nie wszystkim przypadną do gustu.

Sugeruje to, że z mleka kobylego można przygotować jogurt i lody synbiotyczne będące realną alternatywą dla produktów z mleka krowiego, które są słabo tolerowane przez dużą część mieszkańców Zachodu. Wyjaśnijmy krótko, że żywność synbiotyczna to taka, która oprócz żywych komórek probiotyków zawiera prebiotyki, czyli nietrawione przez organizm człowieka węglowodany, które są pożywką dla probiotyków, najczęściej wspomnianą już inulinę.

Lody z mleka kobylego skutecznie dostarczają bakterie jogurtowe i bakterie probiotyczne L. rhamnosus LCR i L. plantarum LP, a ich poziom w gotowym produkcie przekracza wymaganą ilość terapeutyczną (6,0 log jtk/g). Próbki z dodatkiem inuliny zawierały ponad 7,0 log jtk/g żywotnych żywych bakterii kwasu mlekowego (LAB). Liczba bakterii była znacząco niższa w próbce bez inuliny, co pokazuje to, że inulina pozytywnie wpływa na przeżycie LAB w lodach z mleka klaczy.