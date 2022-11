Mimo tego, że nie są one zbyt duże, to asteroidy o średnicy 100-200 metrów mogą wyrządzić bardzo duże szkody. Siła ich zniszczenia stanowi ekwiwalent kilkuset megaton trotylu. To znacznie więcej niż najpotężniejsza zdetonowana do tej pory bomba atomowa.

Amy Mainzer, liderka projektu NEO Surveyor