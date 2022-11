Naukowcy odkryli rekordową najbliższą Ziemi czarną dziurę

Wiktor Piech Nauka

Międzynarodowy zespół astronomów zarejestrował najbliższą względem Ziemi czarną dziurę. Co ciekawe, wokół niej krąży gwiazda podobna do naszego Słońca – jest to pierwsze odkrycie tego typu układu podwójnego. Odnaleziony kosmiczny obiekt został nazwany Gaia BH1.

Zdjęcie Blisko Ziemi astronomowie po raz pierwszy zaobserwowali uśpioną czarną i krążącą wokół niej gwiazdę / 123RF/PICSEL