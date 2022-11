Nowotwór może zmieniać wygląd jak kameleon. Naukowcy mają podejrzenia jak to robi

Marcin Jabłoński

Znalezienie leku na raka to Święty Graal medycyny. Naukowcy poświęcają lata, aby odkryć kolejne tajemnice tej choroby, zbliżając się do jej całkowitego wyleczenia. Teraz nowe odkrycie rzuca światło na sposoby kamuflowania się nowotworu. Niektóre rodzaje raka krwi mogą bowiem zmieniać wygląd swoich komórek, stając się znacznie trudniejszym do wykrycia.

Zdjęcie Naukowcy mogli poznać ważną wskazówkę w znalezieniu rozwiązania na tajemnicze komórki raka, które zmieniają swój wygląd jak kameleony / Kateryna Kon/Science Photo Library / Getty Images