Lodowce górskie nie tylko wzbogacają majestatyczny górski krajobraz czy służą narciarzom jako stok, ale są także istotnym źródłem rzek na świecie, jak np. Ren czy Rodan. Rzeki w reżimie (ustroju) lodowcowym charakteryzują się występowaniem największych przepływów latem, w okresie topnienia lodowców. Ich topnienie związane ze zmieniającym się klimatem grozi nie tylko wzrostem poziomu wód morskich na świecie, zmniejszeniem zasobów słodkiej wody czy zakłóceniem elektrowni wodnych. Może doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska radioaktywnymi pierwiastkami gromadzącymi się na lodowcach , co opisali w najnowszej publikacji naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk.

Radioaktywne pierwiastki są obecne w środowisku zarówno wskutek naturalnych procesów, jak i działalności człowieka. Sztuczne radionuklidy, takie jak pluton, trafiły do środowiska głównie podczas prób jądrowych, awarii reaktorów oraz w wyniku wypadków satelitów i sond kosmicznych zawierających radioaktywne źródła energii. Rozprzestrzeniają się one głównie przez atmosferę. Kumulują się w różnych ekosystemach, m.in. na lodowcach, gdzie gromadzą się w postaci ciemnych osadów zwanych kriokonitami .

Przeanalizowane próbki kriokonitu pochodziły z 49 lodowców w dziewięciu regionach świata, w tym z Arktyki, Alp, Himalajów i Antarktydy. Materiał był zbierany przez międzynarodowy zespół badawczy w latach 2000-2020, a prace sfinansowano z projektu Narodowego Centrum Nauki. – Są to pierwsze na tak szeroką skalę analizy zawartości plutonu w próbkach kriokonitu – podkreśla cytowana w komunikacie dr hab. inż. Edyta Łokas, inicjatorka i koordynatorka badań oraz główna autorka publikacji w czasopiśmie "Science of the Total Environment".

Po raz pierwszy zaobserwowano niespotykane w literaturze stosunki izotopów 238Pu/239+240Pu w kriokonitach lodowca Exploradores w Patagonii. Badacze sugerują, że może być to związane z upadkiem rosyjskiej sondy kosmicznej Mars-96 . W 1996 r. zatonęła ona u wybrzeży Chile. Zawierała generator z plutonem 238Pu, co może tłumaczyć jego obecność na pobliskim lodowcu. Dodatkowo stosunki masowe izotopów 240Pu/239Pu wskazują, że głównym źródłem plutonu były testy jądrowe w obrębie Polinezji Francuskiej .

Źródło: Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Publikacja: E. Łokas et al., "Isotopic signature of plutonium accumulated in cryoconite on glaciers worldwide", Science of The Total Environment, 951 (2024) 175356; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.175356