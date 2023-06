Spis treści: 01 Co to jest pompa ciepła?

02 Pompa ciepła w mieszkaniu w bloku

03 Ile kosztuje pompa ciepła do mieszkania w bloku i jaką wybrać?

04 Mieszkanie w bloku z pompą ciepła. Wady i zalety takiego rozwiązania

Co to jest pompa ciepła?

Przez rosnącą popularność tych urządzeń, niektórzy z nas mogą zastanawiać się czym jest pompa ciepła. W gruncie rzeczy jest to urządzenie grzewcze, którego zadaniem jest gromadzenie energii (np. z gruntu lub powietrza) i tworzenie obiegu w naszym domu lub mieszkaniu.

Pompa ciepła to urządzenie wszechstronne, a jej działanie można porównać do np. lodówki. Chodzi o pobieranie i transportowanie energii z jednego miejsca do drugiego. Może być stosowana zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia. Zależnie od rodzaju, pompa ciepła może pobierać energię z gruntu, wody lub powietrza. Jest kilka rodzajów pomp ciepła:

gruntowe

powietrzne

wodne

Każdy z rodzajów ma swoje wady i zalety. Wodna pompa ciepła zapewni równy poziom dostarczania energii przez cały rok, ale wiązać się to będzie z dodatkowymi kosztami. Pompa ciepła gruntowa może być podatna na wahania temperatur, ale urządzenie to wygeneruje mniejsze koszta. Z kolei powietrzna pompa ciepła nie wymaga ani odwiertów, ani tworzenia wodnych zbiorników - nie zapewni jednak jednostajnego przesyłu ciepła przez cały rok.

Pompa ciepła w mieszkaniu w bloku

Wbrew panującej gdzieniegdzie opinii, instalacja pompy ciepła w zabudowie wielorodzinnej jest możliwa. Producenci urządzeń grzewczych zapewniają, że ich produkty nadają się do montażu w budynkach szeregowych, a nawet w mieszkaniach. Wszystko jest oczywiście zależne od wybranego modelu. W ofertach firm produkujących pompy ciepła nie brak jednak wersji pasujących do np. mieszkania w bloku.

Zdjęcie Przykład bloku w Szczytnie, gdzie zamontowano pompy ciepła. / Hubert Hardy/REPORTER / East News

Montaż pompy ciepła w mieszkaniu nie jest, co ważne, żadnego rodzaju przerostem formy nad treścią. Chcąc dokonać jakże ważnej termomodernizacji swojego lokum, wybranie pompy ciepła będzie o wiele tańsze niż np. instalowanie centralnego ogrzewania. Sama instalacja jest odpowiednio dostosowana do specyfiki takiego miejsca zamieszkania. Wykorzystuje się konstrukcję kaskadową, czyli kilka niezależnych pomp ciepła. Uruchamiają się kolejno wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło.

Ile kosztuje pompa ciepła do mieszkania w bloku i jaką wybrać?

Wybór pompy ciepła do mieszkania jest ściśle powiązany z jego metrażem. To oczywiste, że mniejsze mieszkanie będzie mieć mniejsze potrzeby energetyczne, a te analogicznie wzrosną wraz z metrażem. To jednak nie jedyny parametr. Równie istotne są średnie temperatury w miejscu naszego zamieszkania czy stopień ocieplenia budynku i jego izolacji.

Przyjmuje się, że na 1 metr kwadratowy mieszkania potrzeba od 40 do 50 watów. W takiej sytuacji przeciętne mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych będzie wymagało zamontowania pompy ciepła o mocy 2,5kw. 30-metrowa kawalerka może mieć pompę ciepła generującą 1,5kw, a duże mieszkanie o powierzchni 90 metrów pompę 4,5kw.

Z uwagę na specyfikę mieszkań w blokach wielorodzinnych, przyjęto stosowanie w takich przypadkach powietrznych pomp ciepła. Koszt takiego rozwiązania jest oczywiście różny, zależy od metrażu i pozostałych warunków. Można jednak określić go na okolice 35 tysięcy złotych. Warto pamiętać, że istnieją programy dofinansowujące taki zakup, a i same urządzenia regularnie tanieją. To z uwagi na rosnącą konkurencję na rynku.

Mieszkanie w bloku z pompą ciepła. Wady i zalety takiego rozwiązania

Jedną z najważniejszych zalet pompy ciepła w mieszkaniu jest prostota montażu i bezpieczeństwo związane z eksploatacją. To nowoczesny sposób ogrzewania, który pozwala inwestycji zwrócić się po czasie. Dodatkowo, nie musimy martwić się codzienną obsługą urządzenia. Jego działanie odbywa się automatycznie.

Do wad na pewno należy zaliczyć cenę, bo nie jest to rozwiązanie tanie. Można oczywiście pokusić się o oszczędności. Te jednak, jak w przypadku wielu innych urządzeń, szybko o sobie przypomną poprzez awarie i usterki.