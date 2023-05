Jak możemy przeczytać na łamach Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation, długi COVID ma ponad 200 potencjalnych objawów i może wpływać na niemal każdy organ naszego ciała, powodując pewien rodzaj niepełnosprawności. Co gorsze, nie ma testów pozwalających go wykryć ani skutecznych terapii, dlatego naukowcy US National Institute of Health postanowili dowiedzieć się więcej o tej długotrwałej infekcji COVID, prowadząc szeroko zakrojone testy na 12 osobach z długim COVID i porównując te wyniki z grupą zdrowych ochotników.

Naukowcy szukali nieprawidłowości w próbkach krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym, skanach MRI i przeprowadzili serię testów w celu wykrycia dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego. Grupa z długim COVID-19 składała się głównie z kobiet w średnim wieku, które miały łagodne infekcje SARS-CoV-2 około dziewięć miesięcy wcześniej, na skutek których doświadczały zmęczenia i trudności poznawczych, które poważnie wpłynęły na ich codzienne życie.

Reklama