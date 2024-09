Wszyscy zastanawiali się jednak, czy Aaron James będzie widział z jego pomocą? Teraz, ponad rok później, lekarze przychodzą z aktualizacją stanu zdrowia pacjenta. Oko dawcy w dalszym ciągu utrzymuje normalne ciśnienie i przepływ krwi, a do tego wygląda zupełnie normalnie, chociaż testy na zwierzętach sugerowały, że może znacznie się skurczyć. Badania wykazały również, że pręciki i czopki - wrażliwe na światło komórki nerwowe oka - przetrwały przeszczep, co budzi nadzieję, że pewnego dnia będzie można przeprowadzić przeszczep całego oka w celu przywrócenia wzroku.

Czy weteran widzi okiem dawcy?

Eduardo D. Rodriguez, kierownik Oddziału Chirurgii Plastycznej Hansjorg Wyss na Uniwersytecie Nowojorskim w Langone Health w USA, przekonuje, że są "naprawdę zdumieni wyzdrowieniem Aarona, który nie wykazuje żadnych epizodów odrzucenia", ale niestety nic nie zmieniło się w zakresie widzenia, mężczyzna nie zyskał wzroku w przeszczepionym oku.

Wciąż są jednak dobrej myśli, bo ostatnie badania pacjenta sugerują, że jego mózg może reagować na światło wpadające do oka dawcy, ale potrzebują więcej czasu, żeby dokładnie przeanalizować tę informację. Co więcej, sam pacjent przyznaje, że sam fakt posiadania oka, które wygląda normalnie, jest dla niego bardzo ważny, nawet jeśli będzie miało jedynie wartość "kosmetyczną". Do tego operacja pozwoliła mu odzyskać smak, węch i możliwość spożywania stałych pokarmów, w tym pizzy, a jak sam stwierdził, kiedy można jeść pizzę, wiadomo, że życie wraca do normalności.

Od czasu operacji w zasadzie wróciłem do bycia normalnym facetem, robiącym normalne rzeczy. Dostałem dar drugiej szansy i nie biorę ani chwili za pewnik. Odzyskałam jakość życia i wiem, że jest to krok naprzód na ścieżce pomocy przyszłym pacjentom posumowuje.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.