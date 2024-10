Słońce w ostatnim czasie wykazuje się dużą aktywnością. Niedawno wspominaliśmy wam o najsilniejszym rozbłysku od siedmiu lat! W środę z rana nasza gwiazda ponownie pokazała, na co "ją stać" i zarejestrowano silny wyrzut z powierzchni, co finalnie doprowadzi do potężnej burzy magnetycznej na Ziemi.

Burza magnetyczna w skali G4 uderzy w Ziemię

Prognozy nie pozostawiają złudzeń. Potężny rozbłysk słoneczny z tego tygodnia został sklasyfikowany jako X1.84, a więc należy do najsilniejszych, do których zdolne jest Słońce. Pochodzi on z regionu aktywnego 3848 i wyrzucone cząstki pędzą obecnie w kierunku Ziemi.

Specjaliści SWPC twierdzą, że rozbłysk słoneczny ze środy doleci do Ziemi w czwartek (10 października) w godzinach popołudniowych. Powinno to nastąpić około godziny 17:00, ale tutaj warto mieć na uwadze, że tego typu prognozy są obarczone błędem mogącym wynosić kilka godzin w przód lub do tyłu. Według ekspertów z NASA ma to nastąpić około godziny 20:00.