Przełom w poznaniu początków życia na Ziemi. Chodzi o słodką wodę

Podróże w czasie, poszukiwanie obcych form życia w kosmosie, nowych planet nadających się do zamieszkania, a także poznanie samego momentu Wielkiego Wybuchu i tego, co jest poza granicami wszechświata to jedne z najbardziej nurtujących pytań współczesnej nauki. Dochodzi do nich również pytanie o początki życia na Ziemi. Kiedy dokładnie powstało, jak wówczas wyglądało? Choć nasza wiedza jest ogromna w tym temacie, wciąż pozostaje wiele zagadek do rozwiązania.

Wyniki najnowszych badań wskazują, że słodka woda, niezbędna do życia, pojawiła się na Ziemi około cztery miliardy lat temu - pięćset milionów lat wcześniej, niż wcześniej sądzono.

Woda na Ziemi powstała miliony lat wcześniej

Analiza starożytnych kryształów pochodzących ze wzgórz Jack Hills w Australii Zachodniej wykazała, że słodka woda, niezbędna dla powstania i rozwoju życia na Ziemi pojawiła się zaledwie kilkaset milionów lat po powstaniu planety.

- Udało nam się ustalić początki cyklu hydrologicznego, czyli ciągłego procesu, w ramach którego woda przemieszcza się wokół Ziemi, mającego kluczowe znaczenie dla utrzymania ekosystemów i życia na naszej planecie - powiedział dr Hamed Gamaleldien, adiunkt w Curtin’s School of Earth and Planetary Sciences oraz adiunkt na Uniwersytecie Khalifa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Badając wiek i izotopy tlenu w maleńkich kryształach mineralnego cyrkonu, odkryliśmy niezwykle jasne sygnatury izotopowe już cztery miliardy lat temu. Takie lekkie izotopy tlenu powstają zwykle w wyniku zmiany skał przez gorącą, słodką wodę kilka kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Dowody na istnienie słodkiej wody tak głęboko w Ziemi podważają istniejącą teorię, że cztery miliardy lat temu Ziemia była całkowicie pokryta [słonym] oceanem. przekazał dr Gamaleldien

Dr Hugo Olierook z Wydziału Nauk o Ziemi i Planetach Uniwersytetu Curtin, który był współautorem badań, zaznaczył, że odkrycie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób powstała Ziemia i życie na niej.

- To odkrycie nie tylko rzuca światło na wczesną historię Ziemi, ale także sugeruje, że masy lądowe i słodka woda przygotowały grunt pod rozkwit życia w stosunkowo krótkim czasie - niecałe 600 milionów lat po powstaniu planety. Odkrycia stanowią znaczący krok naprzód w naszym rozumieniu wczesnej historii Ziemi i otwierają drzwi do dalszych badań nad początkami życia - powiedział dr Olierook.

Badania zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Geoscience.