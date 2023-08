Spis treści: 01 Co to jest pył saharyjski?

02 Czy pył saharyjski jest radioaktywny?

03 Czy pył saharyjski jest niebezpieczny?

04 Pył saharyjski może sprawiać kłopoty

Co to jest pył saharyjski?

To drobiny pyłu, które docierają znad atmosfery Sahary do Ameryki Północnej oraz Europy, niesione przez silny wiatr. Wypycha on masy gorącego powietrza aż przez Morze Śródziemne, przenosząc te drobinki. To cykliczne zjawisko, które nazywane jest Kalimą i dociera także do Polski.

Obecność pyłu saharyjskiego może prowadzić do tzw. mętnego nieba, tworząc jego bardziej żółtawy odcień przy suchej pogodzie. Pył saharyjski jest najlepiej widoczny przy wilgotnej pogodzie i opadach deszczu. Po nich gołym okiem możemy zobaczyć pył saharyjski, osiadający zwłaszcza na karoseriach aut w wyniku tzw. brudnego deszczu.

Reklama