Szacuje się, że częstotliwość występowania choroby Alzheimera u osób po 65 roku życia wynosi około 10 proc., by w okolicach 80. roku życia sięgnąć już 50 proc., a nie jest to przecież jedyna przyczyna kłopotów z pamięcią, bo nie można też zapominać o jej degradacji spowodowanej samym wiekiem. A że światowa populacja gwałtownie się starzeje, to już niedługo możemy stanąć u progu ogromnego problemu - naukowcy nieustannie szukają więc sposobów i terapii, by poprawić zdolności kognitywne seniorów.



Problemy z pamięcią? Polecane rażenie prądem

Jednym z nich może być... rażenie prądem, a mówiąc precyzyjniej, elektrostymulacja za pomocą specjalnego czepka wyposażonego w elektrody, które umieszcza się nad konkretnymi obszarami mózgu. Zespół badawczy był tu zainteresowany dwoma głównymi obszarami, tj. pamięcią roboczą, tymczasowo przechowującą informacje oraz pamięcią długotrwałą, czyli naszym stałym magazynem danych.



Naukowcy podzielili 60 uczestników badania w wieku 65-88 lat na trzy grupy: pierwsza nosiła czepek z elektrodami, ale nie była poddawana elektrostymulacji, druga nosiła czepek i była poddawana elektrostymulacji, a trzecia poddawana była elektrostymulacji regionów związanych z pamięcią długotrwałą.



Terapia obejmowała 4 przeprowadzane dzień po dniu i trwające 20 minut sesje elektrostymulacji (albo placebo), podczas których uczestnicy wykonywali zadanie pamięciowe polegające na czytaniu listy 20 słów i ich powtarzaniu - badacze sprawdzali, jak dobrze pamiętają te z początku (pamięć długotrwała) i końca listy (pamięć robocza). Szybko okazało się, że oba rodzaje pamięci uległy poprawie po czterech dniach terapii, a jej pozytywne skutki widoczne były jeszcze miesiąc później.



To gdzie i kiedy można się zgłosić na terapię? Obecnie urządzenie jest tylko narzędziem eksperymentalnym, ale biorąc pod uwagę jego skuteczność i skutki uboczne ograniczające się do swędzenia czy mrowienia, naukowcy mają nadzieję szybko wprowadzić je do użytku w placówkach medycznych.



Co warto jednak zaznaczyć, uczestnicy badania nie cierpieli na Alzheimera, ale w ramach swoich badań naukowcy mają zamiar przetestować czepek do elektrostymulacji również na takiej grupie pacjentów oraz osobach cierpiących z powodu schizofrenii oraz zespołu kompulsywno-obsesyjnego.