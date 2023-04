My, ludzie, jesteśmy właściwie bardzo podobni do kameleonów. Ponieważ dostosowujemy się do siebie nawzajem w interakcjach społecznych, czasami bardzo podświadomie i całkowicie bez naszej świadomej kontroli. Dlatego naukowcy nazywają to „efektem kameleona”, czyli chęć zrobienia tego samego.

Mówi Fabiola Diana